Kat Plzně Košťálek o vítězné trefě: Nic jsme nevymýšleli a šli to tam dát

Po průběhu zápasu asi extra cenné dva body, viďte?

„Jo jo, vyloženě urvané. Od začátku to bylo docela vyrovnané, prali jsme se o každý kousek ledu. Byl to velký boj, my jsme ho nakonec vyhráli.“

V prodloužení jste to rozsekl svojí peckou příklepem. Jak byste trefu popsal?

„Něco jsme si před tím nakreslili. Zároveň jsme si ale řekli, že nechceme nic vymýšlet. Prostě jsme to tam šli dát. Naštěstí se to povedlo hned na první střelou, jsem za to moc rád.“

Ve třetím utkání jste zaznamenal už čtvrtý kanadský bod (2+2). Jaký je klíč k tomu, abyste byl i nadále takhle produktivní?

„Musím být aktivní, podporovat útok, střílet. Naštěstí pověrčivý nejsem, jak to přijde, tak to pálím. Pokud to jeden zápas nespadne, nezblázním se z toho a další večer se to snažím dávat znova.“

Co říkáte na atmosféru v Plzni?

„Výborná, je fajn tady hrát. Pro hráče je to super, dostane vás to do varu. Občas mi to ale přijde až moc hlučné, na ledě neslyšíte spoluhráče na metr.“

Vnímal jste množství nenávistných pokřiků domácích fanoušků?

„Jasně, to nejde přeslechnout. Musíte se tomu ale zasmát, jinak to nejde. Nesmíte se rozklepat. My si na to navíc musíme navyknout o to víc. Všude kam přijede, to je stejné.“

Na stadionu bylo obrovské teplo. Máte představu, kolik jste během zápasu vypotil kilo?

„Počítám, že minimálně šest kilo.“

Vážně tolik?

„Ano, v životě jsem se při hokeji tak moc nepotil. Teplo bylo obrovské, pro oba týmy to ale bylo stejné.“

Z tribuny to vypadalo, že váš hlavní taktický záměr byl eliminovat Milana Gulaše. Bylo to tak?

„Něco takového jsme si řekli, že bychom se na něj ale připravovali nějak speciálně, to zase ne. Jen jsme prostě šli do toho a hráli tvrdě.“

Je pro vaši psychiku důležité vědomí, že dokážete zvítězit i v zápasech, v nichž nejste lepším týmem?

„Určitě, pro hlavy je to fajn. Do dalšího zápasu super zjištění. I když se nám úplně nedaří, víme, že to silou dokážeme urvat, semkneme se a šlapeme.“

