Buchtele o Spartě: Loni jsme byli špatní od začátku do konce. Teď je to jiné

Sparta - Pardubice: Pražané jdou do vedení! Střelu do klece vypálil od modré čáry Jan Buchtele, 1:0

Co rozhodlo zápas s Pardubicemi?

„Snažíme se mít dobrý pohyb, to je základ všeho. Vyšel nám vstup, a když něco měli, Macho (Matěj Machovský) nás podržel, což je taky výborné. Škoda obdrženého gólu. Když ale ze dvou domácích zápasů dostane jeden, vypadá to dobře.“

Klíčem k vítězství byla první, po které jste vedli 2:0, že?

„Rozhodně pomohlo, že jsme se dostali do vedení, uklidnili jsme se a vedli o dva góly. Pak měli oni lepší pasáž, ke své hře si asi něco řekli, byli aktivnější a bylo to vidět. Dobře, že jsme udrželi odstup. Ve třetí třetině jsme brzo dostali gól, což jsme nechtěli, ale pak jsme ujeli a skočilo to zase na tři branky. To bylo důležité.“

V 7. minutě jste otevřel skóre, gól jste ale vstřelil tak nějak z ničeho. Jak byste ho popsal?

„Neměl jsem moc možností co dělat. Bylo mi líto posunout puk dolů a znovu to otáčet. Místo rotace jsem to zkusil hodit na bránu, byl tam Andy (Andrej Kudrna)se soupeřem a propadlo to. Šťastná branka.“

Ze čtyř zápasů nové sezony máte tři výhry. Spokojenost?

„Určitě. Máme sérii pěti zápasů po sobě, potřebujeme urvat co nejvíc bodů a zatím se nám to daří. Přivezli jsme těžké vítězství z Plzně, na které jsme teď navázali.“

Sparta - Pardubice: Jiří Černoch ujel obraně hostů a přesnou trefou navyšuje vedení domácích, 4:1

Když Pardubice snížily, nebleskla vám hlavou loňská sezona, ve které jste se v takových situacích několikrát složili a slibně rozjeté utkání nakonec ztratili?

„To ani ne. Je to úplně nová sezona, loňskou bych sem netahal. Byla nepovedená od začátku do konce. Tuhle jsme zatím nakopli dobře, musíme to udržet a posouvat dál.“

Jaké změny nastolil nový trenér Uwe Krupp?

„Hrajeme aktivně, je tam hodně bruslení. Dnešní hokej je o pohybu, nechceme soupeři dovolit vyložené šance. A když se k něčemu dostanou, perfektně nás drží Machy.“

Jak na vás zatím působí? Během zápasu příliš aktivní není, emoce tolik najevo nedává.

„On sám někde řekl, že je špatně, když se hráč bojí jít na střídačku. Když něco zkazí a vidí rozzuřeného trenéra, který mu jde vyčíst chybu. Hokej je hra chyb a dělá je každý, a tak je potřeba k tomu přistupovat. Nikdo nemůže hrát se strachem, to se dělá ještě víc chyb než normálně.“

SESTŘIH: Sparta - Pardubice 4:1. Výhru Pražanů zpečetil Černochův parádní únik

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:48. Buchtele, 16:53. Košťálek, 34:59. Piskáček, 51:10. Černoch Hosté: 45:53. Marosz Sestavy Domácí: Machovský (Honzík) – Blain, Kalina, T. Pavelka, Košťálek, Piskáček (A), Delisle, Tomáš Dvořák – Říčka, P. Vrána (C), Jarůšek – Smejkal, Sill, Černoch – Kumstát, Pech (A), Forman – Buchtele, Klimek, Kudrna. Hosté: Kacetl (Klouček) – Wishart, Cardwell, Hrabal, Trončinský, Čáslava, Budík, Holland – T. Svoboda, Bubela, Treille (A) – Rolinek (C), Marosz, P. Sýkora (A) – Perret, Poulíček, Miromanov – Vondráček, Dušek, Mandát. Rozhodčí Pavlovič, Pražák – Gerát, Hynek Stadion O2 arena, Praha 9–Libeň Návštěva 8 335 diváků