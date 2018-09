Přesilovka s Vondrkou a Klepišem? Určitě ji neřídím, směje se Bernad

Video k článku 720p 360p REKLAMA Mladá Boleslav - Sparta: Je vyrovnáno! Před koncem druhé třetiny se trefil Bernad, 1:1 VŠECHNA VIDEA ZDE

Váš gól nastartoval obrat proti Spartě. Jaké jsou pocity po zápase?

„Pocity úžasný, skvělý. Výhra za tři body a hodně cenná, takže úplná paráda.“

Gól byl nejdřív připsán Jakubu Klepišovi, který však u gólové situace nebyl. Až později byl přepsán na vás. Jak to tam bylo?

„Nevím, Klépa byl na modrý, tak nevím, jak by mohl dávat gól. (směje se) Jen jsem se pak ptal Štávy (Davida Šťastného), jestli to tečoval. Říkal, že ne, takže je to asi moje. (usměje se) Ale slýcháte to od všech, je úplně jedno, kdo góly dá. Hlavně, že se vyhraje. Takže já říkám úplně to samý, samozřejmě jsem za to hrozně rád.“

Výhrou nad Spartou jste navázali na skalp Komety. Zvedne to hodně sebevědomí?

„Určitě. Myslím si, že ani ty první zápasy, co jsme doma prohráli, nebyly vůbec špatný, ale nepřiklonilo se k nám štěstí. Teď se k nám v zápasech přiklání a má to šťastné konce. Za to jsme všichni rádi. Na Spartu přišlo hodně lidí, takže úplně super.“

V úvodu sezony dostáváte hodně prostoru, hrajete první obranu. Jak si to užíváte?

„Užívám si to, užívám si každý zápas, každý střídání na ledě. Už jsem to říkal předtím v nějakém rozhovoru, že je to pro mě splněný sen. Odmala jsem si šel za tím, že bych tohle chtěl dokázat a dneska si to dokazuju každým dnem, že tady v šatně můžu být. Jsem za to vděčnej trenérům a budu se snažit, abych tady byl co nejdéle.“

Jaké to je řídit z modré čáry přesilovku s Jakubem Klepišem a Michalem Vondrkou po boku?

„Tak já ji určitě neřídím, to v žádném případě. (směje se) Je tam jasně daný, co se bude hrát a pokud to jde, tak Klépa potřebuje střílet, protože má neuvěřitelnou střelu. Sparta si to ale pohlídala, asi věděli, co budeme hrát, takže to tam suprově zavřeli a já jsem nemohl udělat nic jiného, než najet si dva kroky do brány a zkusit to tam hodit. Šťáva tam výborně stál a gólman podle mě nic neviděl, takže to tam padlo.“

Věříte, že v Mladé Boleslavi konečně zůstanete po celou sezonu?

„Doufám, že jo. Udělám pro to maximum a doufám, že důvěru trenérů nezklamu. Určitě bych tady chtěl vydržet.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 39:21. Bernad, 40:28. Orsava, 59:47. Klepiš Hosté: 22:15. Kumstát Sestavy Domácí: Krošelj (Kantor) – Hanzlík (C), Bernad, Němeček, Pláněk, Dlapa, Kotvan, Kurka – Orsava, Žejdl (A), Klepiš – Pacovský (A), Skalický, Vondrka – Šťastný, P. Musil, Látal – Pabiška, Najman, Martin Procházka. Hosté: Machovský (Honzík) – Blain, Kalina, Gregorc, Košťálek, Piskáček, Delisle, T. Pavelka – Kumstát, Pech, Forman – Buchtele, Klimek, Kudrna – Říčka, P. Vrána (C), Jarůšek – Smejkal, Sill, Černoch. Rozhodčí Hribik, Lacina – Lučan, Ondráček Stadion ŠKOENERGO Aréna Návštěva 3679 diváků

