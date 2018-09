SESTŘIH: Pardubice - Kometa 3:2sn. Bitvu rozhodl v nájezdech mladík Kusý

Do sestavy mistrovského Brna se zařadil poprvé útočník Václav Karabáček, který po dvouletém působení na farmách Buffala v AHL a ECHL předčasně ukončil se Sabres smlouvu a v pondělí se upsal Kometě. Její majitel a kouč Libor Zábranský po slabé produktivitě z posledních dvou duelů zamíchal složením tří útoků a do branky se postavil místo Langhamera poprvé v sezoně expardubický Vejmelka.

Kouč Dynama Miloš Holaň po nepodařených posledních zápasech změnil všechny čtyři útočné formace. První šance měli hosté, ve třetí minutě musel Kacetl likvidoval pokusy Dočekala a Zaťoviče. Na druhé straně měl větší možnost Sýkora, ale z úhlu z pravé strany za ležícího Velmelku puk do branky nedostal.

V 15. minutě měli domácí velkou příležitost otevřít skóre. Treilleho fauloval v šanci Zaťovič, ale Marosz nařízené trestné střílení neproměnil. Trefil levou tyč Vejmelkovy branky. Na druhé straně nedotáhl průnik Zohorna a s Köhlerovým bekhendovým pokusem si poradil Kacetl.

Kometa naopak hned první soupeřův faul potrestala. Při Wishartově vyloučení ještě Kacetl stačil vyrazit Bartejsovu ránu z pravého kruhu, ale z dorážky se prosadil Köhler. Dynamo svou první přesilovku v polovině utkání nevyužilo. Sýkora z levé strany po Hrabalově přihrávce trefil boční konstrukci branky. Při Zohornově trestu tečoval Bubela puk do Vejmelkovy masky.

Pardubice vytěžily v úvodu třetí třetiny vyrovnání z Pláškova vyloučení z konce druhého dějství. Wishartovu střelu usměrnil mezi betony brněnského gólmana Bubela a slovenský útočník se dočkal v pátém utkání v české extralize premiérové trefy. Prosadil se dvě vteřiny po návratu Pláška na led, takže se osmnáctiletý forvard Komety ještě nestihl zapojit do bránění.

V 47. minutě se prodral po pravé straně u mantinelu Perret, bekhendem našel volného Sýkoru a pardubický kanonýr otočil stav. Při následném Malcově vyloučení kryl Vejmelka Bubelovu střelu a půl minuty po skončení přesilovky hosté vyrovnali. Od modré čáry zamířil přesně k pravé tyči bek Barinka.

Další možnost Komety měl Dočekal a na druhé straně byl blízko gólu bek Miromanov. Prodloužení neodvrátila ani přesilovka Dynama při Malletově trestu. V dobré pozici přestřelil Sýkora.

V nastavení nejdříve v šanci minul bekhendem Štencel na druhé straně zastavil Treilleho už s vypršením času za cenu faulu Nahodil. V rozstřelu se trefil v první sérii za hosty Kašpar, ale následně už se prosadili jen domácí Marosz a Kusý, který si připsal v třetím extraligovém startu v kariéře premiérový gól.

Ohlasy trenérů:

Miloš Holaň (Pardubice): „Měli jsme samozřejmě respekt ze soupeře, ale také takové zdravé sebevědomí, i když to nebylo po našich výsledcích jednoduché. Každý si uvědomoval, že nám chybí útočná i obranná fáze, dostali jsme spoustu gólů. Od začátku týdne po zápase na Spartě jsme tvrdě trénovali právě tyto situace a myslím, že kluci dnes odvedli velice dobrou práci. Nechtěli jsme, aby Kometa šla do vedení, což se nám nepodařilo, ale povedlo se nám vyrovnat. V určitých fázích zápasu jsme byli lepší, hnalo nás k tomu i vynikající publikum. Ondra Kacetl nás podržel v situacích, kdy nás třeba soupeř přečíslil. Troufám si říct, že jsme mohli vítězství urvat na svou stranu už ve třetí třetině. Vedli jsme 2:1, ale nezblokovali jsme střelu Barinky. Mohli jsme zlomit zápas na svou stranu ještě v přesilovkách i za tři body, ale i dva jsou pro nás v naší situaci velice cenné.“

Kamil Pokorný (Brno): „Do utkání jsme slušně vstoupili a měli jsme dvě nebo tři šance. Bohužel jsme ale celkově v zápase měli vyloučení a z toho bylo pět naprosto zbytečných útočných faulů. Tím jsme dostávali domácí do hry a museli jsme neustále nasazovat speciální týmy na oslabení. Ve třetí třetině jsme byli rádi, že jsme vůbec zápas díky Michalovi Barinkovi srovnali. V závěru, kdy jsme udělali znovu zbytečný faul, jsme málem přišli i o ten bod. Nájezdy nám vyšly v Olomouci a dnes ne, to už je loterie.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 41:39. Bubela, 46:23. P. Sýkora, . Kusý Hosté: 23:57. Köhler, 48:53. Barinka Sestavy Domácí: Kacetl (Klouček) – Cardwell, Wishart, Hrabal, Miromanov, Čáslava, Budík – Vondráček, Bubela, Rolinek – Treille, Marosz, Kusý – P. Sýkora, Poulíček, Perret – Dušek, Venkrbec, T. Svoboda – Mandát. Hosté: Vejmelka (Langhamer) – D. Mikyska, Mikuš, Štencel, Gulaši, Bartejs, Malec, Barinka – Kašpar, P. Holík, Zaťovič – R. Zohorna, Hruška, Plášek ml. – Karabáček, Nahodil, Mallet – Köhler, L. Čermák, Dočekal. Rozhodčí Hodek, Úlehla – Frodl, Komárek Stadion ČSOB Pojišťovna ARENA Návštěva 8788 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Litvínov 5 4 1 0 0 23:11 14 2. Mountfield 6 4 1 0 1 13:9 14 3. Olomouc 5 3 0 1 1 11:9 10 4. Vítkovice 5 3 0 1 1 9:8 10 5. Plzeň 5 2 1 1 1 19:9 9 6. Liberec 5 3 0 0 2 14:10 9 7. Sparta 6 2 1 1 2 15:11 9 8. Brno 5 2 1 1 1 11:10 9 9. Ml. Boleslav 5 2 0 0 3 9:12 6 10. Zlín 5 2 0 0 3 13:18 6 11. Pardubice 5 1 1 0 3 9:14 5 12. K. Vary 5 1 0 1 3 10:14 4 13. Třinec 5 1 0 0 4 7:13 3 14. Chomutov 5 0 0 0 5 8:23 0

Klíčové momenty utkání:

