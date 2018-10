Huml o zmaru Pirátů: Není se čeho chytit, prohry jdou na moji hlavu

Video k článku 720p 360p REKLAMA SESTŘIH: Sparta - Chomutov 4:1. Poslední Piráti prohráli pošesté v řadě VŠECHNA VIDEA ZDE

Zažíváte na startu sezony velký zmar?

„Samozřejmě. Ani v tom nejčernějším snu jsme si nepředstavovali, že budeme mít po šesti zápasech nula bodů. Nemáme na hokejkách pohodu, jakou bychom potřebovali. Chybí nám důraz v zakončení, těch problémů je ale v naší hře daleko víc. Naše hra není dobrá. Začátek do sezony je hodně špatný.“

Podepsalo se to hodně i na atmosféře v kabině?

„Nálada v tuhle chvíli ani nemůže být dobrá, to nejde. Na hře to je vidět. Všichni ale tvrdě pracujeme, snažíme se to zlomit. Proti Spartě tam byly světlejší momenty, máme na čem stavět, ale už potřebujeme začít bodovat. Na góly se ale hrozně nadřeme a dokola nás sráží individuální chyby.“

Jaký byl plán na Spartu? Vycházet z obrany a čekat na šance?

„Přesně tak, z obrany chceme hrát pořád. Nebo tedy spíše musíme. Bohužel nám to vždycky nabourají už první třetiny, vstupy do zápasů nám nejdou. Brzo prohráváme a plán se boří. Hru pak musíme změnit, začínáme napadat a pak nám to tam napadá tak, jako minule s Plzní. Výkon proti Spartě musíme brát jako krok dopředu.“

Jak těžké bylo debakl s Plzní 2:9 hodit za hlavu?

„Nebylo to snadné, ta prohra byla ostudná, ale povedlo se nám to. Včera jsme plnili stanovený plán a pokyny trenéra. Výsledek 1:4 vypadá jasně, ale zase tak jednoznačné to nebylo.“

Je vůbec v takové situaci možné zůstat pozitivní a věřit, že se to zlomí?

„Nic jiného nám nezbývá. Do konce sezony zbývá ještě mraky zápasů, nemůžeme věšet hlavy. Sezona je dlouhá, v extralize se už tolikrát stalo, že tým měl špatný začátek, a nakonec ještě uhrál play off. Nesložíme zbraně.“

Cítíte, že by právě od vás tým potřeboval důležitý gól, který by ostatní třeba nakopnul?

„Od toho v týmu jsem a zatím tu roli neplním. V zásadě jsou ty prohry i na moji hlavu, jsem zodpovědný za výsledky, ofenzívu. Produktivita z mojí strany je špatná.“

Dokážete pojmenovat největší slabinu ve hře Pirátů?

„Ta hra celkově není dobrá. Přesilovky hrajeme tragicky, nejdou nám oslabení. Neviděl jsem statistiky, ale v těch musíme být nejhorší v lize. Na čísla a úspěšnosti teď vůbec raději nekoukám a vyhýbám se jim. Moc se nemáme o co opřít. V pátek ale musíme zabojovat a zabrat.“