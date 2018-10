Lukeš vrátil Litvínov do čela: Řekli jsme si, že nesmíme prohrát dvakrát po sobě

Vrátili jste se po nepovedeném utkání s Třincem a porážce 0:2 na vítěznou vlnu?

„Samozřejmě jsme si k tomu něco řekli. Proti Třinci naše první třetina nic moc, tentokrát jsme začali výborně. Škoda inkasovaného gólu, pak jsme vyrovnali. V přesilovce Vanta (Viktor Hübl) trefil pěkně víko a pak už jsme si to pohlídali.“

V minulé sezoně jste se proti Mountfieldu ve čtyřech zápasech gólově neprosadil. Tentokrát jste obstaral jednou trefu, na další branku jste nahrával. Našel jste konečně recept na Hradec Králové?

(usměje se) „Ne, tak Myši (Jan Myšák) mi to tam krásně nahrál, já jsem obstřelil jejich beka. Ale myslím, že nezáleží, kdo ty góly z našeho týmu dal. Hlavně, že bereme tři body.“

Byl jste i u druhé branky, cítíte se líp jako nahrávač, nebo jako střelec?

„Prostě jsem to tam dal Vantovi, on to pěkně trefil. Myslím, že hrajeme výborně jako tým. A to je hlavní.“

Litvínov - Mountfield HK: Lukeš našel Hübla, ten poslal Litvínov do vedení 2:1

Hokej se hrál nahoru dolů, ve vysokém tempu. Souhlasíte, že bylo poznat, že se střetly dva nejlepší týmy extraligy?

„Myslím, že to mělo grády od prvního střídání. Celý zápas se makalo, bruslilo. Potkaly se dva dobré týmy a ten výsledek tomu taky odpovídá, bylo to vyrovnané úplně až do konce.“

Je hodně cenné porazit rozjetý Mountfield, který sedmkrát za sebou vyhrál?

„Cenné to samozřejmě je, ale my jsme si hlavně řekli, že nesmíme prohrát dva zápasy po sobě. To je důležité, že jsme dokázali po porážce s Třincem v dalším zápase zvítězit a zase se zvedli.“

Co říkáte na stav litvínovské obrany, která hraje bez tří klíčových beků, a zvládla to?

„Karel Kubát byl s vedením domluvený, že ho uvolní do Ruska. Dan Sörvik je zraněný, Marek Baránek má trest. My musíme makat pořád stejně, nezáleží, kdo je na beku. Ale ti kluci si odvádějí svoji práci a to je hlavní. Na přesilovkách Karla nahradil Petri (Jakub Petružálek), takže zatímco jsme to v přesilovkách hráli na dvě lajny, teď se to snažíme hrát na jednu. Tentokrát to v přesilovce pět na tři nakonec vyšlo.“