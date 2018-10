Zmatky s nájezdy: Kudrna jel podruhé, ale nesměl. Krupp vzal chybu na sebe

Jak jste viděl nájezdový zmatek?

„Nebyli jsme si na střídačce jistí, jestli se nájezdy jedou na tři nebo na pět sérií. Nakonec se to ale dobře vyvinulo, jsme moc rádi za bod navíc.“

Nepadalo vás ve chvíli, kdy do vás trenér šťouchnul, ať jdete znovu, že je něco v nepořádku?

„Ani ne. Myslel jsem si, že můžu. Řekl, ať jdu, tak jsem šel. V ten moment jsem to neřešil. Dal jsem gól a začalo se to řešit až potom. My jsme jen čekali, jak to celé dopadne.“

Nakonec jste rozhodl v šesté sérii. Měl byste munici i do dalších nájezdů?

„Je fakt, že ty možnosti už mi pomalu ubývaly, ale ještě něco bych určitě vymyslel.“ (smích)

Pokaždé jste udělal něco jiného. Měl jste to dopředu naplánované?

„Ano, vždycky si dopředu řeknu, co udělám, a udělám to. Nerad dělám dvakrát za sebou stejný nájezd.“

Podruhé v řadě jste dokázali vyhrát zápas, v němž jste museli dohánět dvougólové manko. Kde se ve vás ta síla vzala?

„Dokázali jsme se zmáčknout a zabrat. Ani za stavu 1:3 jsme nesložili zbraně. Strašně důležitý pak pro nás byl vyrovnávající gól na konci druhé třetiny. Pak se hrál vyrovnaný hokej, nám se naštěstí podařilo vzít jeden bod navíc.“

Ve druhé třetině jste byli pod velkým tlakem, přesto jste ji na góly vyhráli 4:3. Z devíti střel, jste dali čtyři góly.

„Někdy se to takhle stane. Všechny ty góly byly pěkné, výborné střely. Sedm gólů za dvacet minut je dost. Celou třetinu se ale hrálo nahoru dolů. To, co oběma týmům nespadlo v první a třetí třetině, napadalo ve druhé.“

Stejně jako proti Karlovým Varům vás nakopl sporný gól uznaný videem. Tentokrát se řešilo, zda puk přešel brankovou čáru. Jak jste situaci u třetí trefy Třince viděl?

„Tohle je v rukách rozhodčích. K rozhodnutí mají k dispozici různé pohledy kamer. Podle toho se pak odrazíme dál. Paradoxně oba ty góly nás nakoply. Zvládli jsme po nich vyrovnat a otočit.“

To skoro vypadá, že potřebujete cítit křivdu, abyste se zdravě naštvali a vyhráli.

(úsměv) „Zápasy jsou strašně vyrovnané, rozhodují v nich malé věci. Někdy i nervozita a naštvání to mohou ovlivnit pozitivně.“

Co na situaci řekl trenér Uwe Krupp? „V nájezdech jsme měli štěstí, i když jsem udělal hroznou chybu. Neuvědomil jsem si, že došlo k úpravě pravidel, měl bych si vzít knihu a trochu je prostudovat. Jsem šťastný, že jsme přesto získali druhý bod.“

Sparťanský útočník Andrej Kudrna naskočil na nájezd ve čtvrté sérii, ačkoliv v tu chvíli nemohl jet. Rozhodčí ho nechali, Kudrna skóroval, ale pokus se musel opakovat s jiným exekutorem







