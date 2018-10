Naši šmejdi si ze mě furt dělají srandu, že neumím střílet, smál se Jaroměřský

Video k článku 720p 360p REKLAMA SESTŘIH: Olomouc - Plzeň 3:1. Definitivně o výhře domácích rozhodl Irgl VŠECHNA VIDEA ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 05:11. Jaroměřský, 27:59. Ondrušek, 59:57. Irgl Hosté: 13:10. Gulaš Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – Vyrůbalík (C), Škůrek, Ondrušek (A), J. Galvas, Jaroměřský, Švrček, Dujsík – Ostřížek (A), J. Knotek, V. Tomeček – Burian, Kolouch, Irgl – Strapáč, Nahodil, Skladaný – Laš, Holec, Jergl. Hosté: Frodl (Milčakov) – J. Kindl (A), Čerešňák, Allen, L. Kaňák, Vráblík, Jones, Pulpán – Kantner, Nedorost, Gulaš (C) – Stach, Preisinger, Kratěna – D. Kindl, Kracík (A), V. Němec – Straka, Kodýtek, Eberle. Rozhodčí Pražák, Obadal – Jindra, Zíka Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 4212 diváků

Budete si útočníky trochu dobírat, že je tentokrát zastínili beci?

„Asi ne. Zaplaťpánbůh, že jsme dali gól, a je jedno, kdo ho dá. Dneska se to podařilo nám, v neděli se zase trefí kluci v útoku, znovu vyhrajeme a půjdeme dál.“

Proti Plzni to bylo hodně vydřené vítězství, že?

„Jaký zápas poslední dobou není... Jsme rádi za tyhle body, můžeme se od nich odrazit, protože v minulých zápasech jsme jich dost poztráceli. Výkony sice předtím nebyly vůbec špatné, ale teď máme konečně bodový zisk. Teď už ale musíme koukat zase dopředu.“

V prvních vteřinách měli hosté asi tři gólovky. Nezalekl jste se, co se to děje?

„Jindy máme zase my dobrý nástup, teď ho měli oni. Teď už je to jedno, i když začátky utkání jsou samozřejmě vždycky důležité, protože to ukáže nějaký ráz. Naštěstí se tím nijak nechytili.“

Mohlo to být nervozitou? Minule jste nešťastně ztratili zápas v Liberci...

„Nemyslím si, že by to mělo vliv. Plzni se akorát podařilo udržet se v našem pásmu, o tom to bylo. Nervózní jsme nebyli, to se nám stává spíš na konci.“

Ani po té minutu a půl dlouhé přesilovce pět na tři, kterou jste neproměnili?

„No, tam jsme hlavně měli dát gól a mohlo to být pro nás klidnější. Na druhou stranu, minule jsme ztratili i vedení 3:0...“

Vy jste však v šesté minutě přesilovku proměnil...

„Já mám stoprocentní úspěšnost! Byl jsem tam jednou a dal jeden gól. Furt si ze mě ti naši šmejdi dělají srandu, že neumím střílet, tak jsem do toho plácnul a nějak mu to tam propadlo. Příště dám snad hezčího a zavřu jim pusy.“ (směje se) Byl bych rád, kdybychom se od toho odrazili a začalo se nám v přesilovkách dařit. Protože když to nejde, tak na nás tady lidi začnou pískat, což je super... Snažíme se na tom v trénincích pracovat, snad to z nás opadne a budeme dávat góly ve výhodách častěji.“

Jak jste viděl situaci v poslední vteřině, kdy se na Connor Jay Allen vrhnul po buly?

„Já jsem to právě moc neviděl, protože jsem šel hned slavit. Nic tak strašného se nestalo, ale nečekal jsem, že se takhle splaší a přiletí tam takhle s kopím. Asi by to neměl dělat, protože není vůbec hezké ani fér, ale je mi to fakt úplně jedno.“

V neděli jedete do Mladé Boleslavi, kde jste hokejově vyrostl. Je to pro vás ještě něco speciálního?

„Asi ne, vždyť už jsem tady skoro celý život. Přijdou tetičky, strejčkové, ale hlavně ať vyhrajeme.“