Krásné gesto fair play. Zámorský v oslabení odvolal trest pro Liberec

O co šlo? Rozhodčí se jeli radit po souboji v hradecké obranné třetině, jestli vyloučit Petra Jelínka za sekání, protože hokejka Petra Zámorského se rozletěla na dva kusy. „Chtěl jsem mu dát hůl na zem, a v tom ta moje praskla,“ popisoval situaci Zámorský.

Vypadalo to, že čtveřice sudích pošle libereckého útočníka ven, tím pádem by byl Mountfield v bezpečí, oslabení by skončilo a vhazování by se odehrávalo v útočné třetině. „Rozhodčí se radili a nevěděli, co a jak. Tak jsem tam zajel a řekl jim, že mi hokejka praskla, že to nebyl faul. Bylo to spontánní, přišlo mi to fér. Nebyl to dobré, pokud bychom z přesilovky dali gól, necítil bych se dobře,“ dodal Zámorský.

Nakonec to pak byl on, kdo zápas v prodloužení rozhodl. Odměna? Možná. „Jo, hlavně jsme to super sehráli. Já to se štěstím trefil, kam jsem chtěl,“ vyprávěl hradecký obránce. Radost mu pak udělalo i uznání od soupeře: „A víte, že ani nebyl čas o tom všem nějak přemýšlet? Seběhlo se to strašně rychle. Nešlo o faul, tak nebylo co řešit. Po zápase mi někteří kluci z libereckého týmu děkovali, to potěší.“

