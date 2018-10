Kometa trestá všechno, smutní po prohře v nájezdech vítkovický Tybor

Video k článku 720p 360p REKLAMA SESTŘIH: Vítkovice - Kometa Brno 3:4sn. O bodu navíc pro hosty rozhodl Mueller VŠECHNA VIDEA ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:14. de la Rose, 33:10. P. Zdráhal, 44:46. Tybor Hosté: 11:53. Mallet, 29:01. Köhler, 54:52. L. Čermák, . Mueller Sestavy Domácí: Bartošák (Dolejš) – Výtisk (C), D. Krenželok, Hrbas, Baranka, Šidlík, de la Rose – Szturc (A), Lev (A), Schleiss – D. Květoň, O. Roman, Tybor – Kucsera, Š. Stránský, P. Zdráhal – Dej, Baláž, Toman – Pytlík. Hosté: Vejmelka (Langhamer) – Barinka, O. Němec (A), Gulaši, Štencel, Malec, Bartejs – Zaťovič (A), P. Holík, Mueller – Plášek ml., Hruška, Mallet – Kašpar, R. Zohorna, L. Horký – Dočekal, L. Čermák (C), Köhler. Rozhodčí Hradil, Pražák – Jindra, Zíka Stadion Ostravar aréna Návštěva 7 303 diváků

Po vašem gólu to vypadalo, že Kometu porazíte a shrábnete tři body. Proč se to nakonec nepovedlo?

„To nevím, ale je to škoda. Byl to důležitý gól, který nás poslal do vedení. Mysleli jsme si, že to udržíme, ubráníme, ale přišla tam zbytečná chyba naší lajny. Nechali jsme si dát vyrovnávací gól. To by se nemělo stávat.“

Dva góly jste dali téměř stejné, ranou pod víko. Byl to cíl?

„Ani ne. Spíše jsme chtěli střílet co nejvíce. Já i Patrik Zdráhal jsme vystřelili podobně a padlo to tam.“

Říkáte, že jste chtěli střílet co nejvíce. Přesto vás Kometa jasně přestřílela.

„Nechtěli jsme hrát naháněnou. Věděli jsme, jak mají silný útok. Nechtěli jsme chodit do plných a raději jsme to postavili ve středním pásmu. Stává se nám často, že nás týmy přestřílejí, musíme něco změnit.“

Trefil jste se potřetí ve dvou zápasech. Cítíte se na ledě dobře?

„Ano, je to lepší a lepší. Věřím, že to bude padat i dál. Ale máme dvacet hráčů a musíme potáhnout všichni.“

V nájezdu jste ale formu i zvednuté sebevědomí nepotvrdil.

„Nejsem na to až tak zvyklý. Šel jsem po dlouhé době, ale myslím, že jsem to udělal dobře. Brankářovi to propadlo za lapačku, ale bohužel ne do branky. Šlo to vedle tyčky.“

Jak těžké bylo nenechat se hrou Komety uspat? Hrají údržbu, ale pak z ničeho nic udeří.

„Je to přesně tak. Řekli jsme si v šatně, že máme šance, přesilovky, ale gól nedáme. Brno využije všechno, bylo to už minule v play off i v sezoně. Trestají každou naši chybu. Uděláme dvě nebo tři, oni z toho dají tři góly. My ne.“

Šest zápasů po sobě jste se neprosadili v přesilovkách. Čím to, že vám tak nejdou?

„Nejdou nám od začátku sezony, je třeba na tom pracovat. Asi musíme něco změnit. Zvlášť s mužstvem, jako je Brno, musíme přesilovky využívat. Měli jsme jich dost, možná by zápasy byl rozhodnutý už v polovině.“

