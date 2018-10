Kváča po dalším bůru: Věřím, že se ta černá série otočí. Teď se cítím špatně

Video k článku 720p 360p REKLAMA SESTŘIH: Liberec - Litvínov 5:0. Tygři přejeli Chemiky, Bulíř má na kontě další trefu VŠECHNA VIDEA ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:48. L. Hudáček, 09:17. Bulíř, 12:58. L. Hudáček, 13:22. M. Kvapil, 51:54. Šmíd Hosté: Sestavy Domácí: Will (Schwarz) – Doherty, Šmíd (A), Kolmann, Derner, Havlín, Ševc, Maier – Valský, Redenbach, L. Hudáček – M. Kvapil, Bulíř (A), Lenc – L. Krenželok, P. Jelínek (C), Ordoš – M. Zachar, Lakatoš, Jeník. Hosté: Kváča (Hanuljak) – Hunkes, Strejček, L. Doudera, Ščotka, Romančík, Baránek, Šesták – Petružálek (A), Gerhát, Trávníček (C) – Myšák, V. Hübl (A), F. Lukeš – D. Tůma, M. Hanzl, J. Černý – M. Havelka, Jurčík, Matoušek. Rozhodčí Hodek, Bejček – Kajínek, Zavřel. Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 6 815 diváků

Premiéra za Litvínov se úplně nevydařila. Jak se člověk po prohře 0:5 cítí?

„Hodně špatně. Pět gólů není rozhodně nic příjemného, navíc když byly slepené takto v první třetině. Takový ale prostě hokej je, někdy se daří a někdy zase ne. Mrzí mě to, ale jedeme dál.“

Co říct k prvnímu gólu? Měl jste předtím několik dobrých zákroků, ale pak padla trochu smolná branka Libora Hudáčka.

„Chtěl jsem chytit přihrávku, vyrazil jsem mu puk do holeně. Pak jsem se snažil nadskakovat a uhnout tomu, protože mi bylo jasné, že bude puk hned vracet. Nepovedlo se. Jede se dál, tohle je prostě hokej. Člověk musí počítat s tím, že góly budou padat.“

Jak těžké bylo tuto první branku hodit za hlavu?

„Abych řekl pravdu, kdybyste to neřekl, tak deset minut po zápase a i dvě minutu po gólu absolutně nevím, jak ta branka padla. Pokud bych se tedy nepodíval na kostku. Jsem v tomto zapomětlivý a to mi pomáhá, se dostat zpátky do zápasu. Když dostanete gól, je to sekunda, která už proběhla. Člověk se musí soustředit na další zákrok.“

Očekával se vzhledem k postavení obou týmů v tabulce spíš vyrovnanější zápas. Domácí ale nakonec vyhráli celkem jasně.

„Když padnou góly takto za sebou, jako tomu bylo v první třetině, musejí se rychle hodit za hlavu. Přijeli jsme do Liberce urvat nějaké body. První třetina se nám ale nepovedla a to platí i o mně. Určitě prohrát 0:5 není příjemné, ale vyhodnotíme si to zpětně s trenéry po nějaké době a bude to lepší.“

Vypadá to, že se vás zatím drží v extraligových zápasech smůla. Celkem máte tři prohry a čtrnáct inkasovaných branek.

„Uvidíme, kdy se to prolomí, věřím tomu. Pracuji naplno jak v Českých Budějovicích, tak v Litvínově. Myslím, že se to obrátí a premiérová výhra přijde. Člověk musí nepřestat makat a mít dál pokoru. Každou minutu, kdy je na ledě i mimo něj, musí věnovat hokeji a ono to přijde. Jen potřebujete trpělivost.“

Nekoukal jste se po čtvrtém inkasovaném gólu na střídačku?

„Rozhodnutí je na trenérech. Sami nejlépe vědí, jestli chtějí gólmana vystřídat a dát tomu nový impuls. Každopádně člověk nemá myšlenky dobré, obzvlášť po takto slepených gólech. Nejlepší je, se z toho rychle oklepat a chytat pořád dál.“

Byla něčím tato extraligová zkušenost jiná, než ta ze Sparty?

„Bylo to hodně podobné. Extraligové týmy jsou na tom všechny v podstatě stejně, akorát hrají na jiných stadionech. Jsem rád, že mi jak České Budějovice, tak Litvínov umožnily tuto zkušenost. Pro mě jde o velkou školu. První liga a extraliga jsou úplně jiné soutěže, hraje se v každé úplně jiný hokej. Extraliga je techničtější. Opravdu jde pro mě o velkou zkušenost a jsem rád, že takto můžu pracovat.“

Je Liberec pro brankáře nepříjemný soupeř?

„To se takto říct nedá. Každý má samozřejmě svůj oblíbený tým, proti kterému rád chytá, ale stejně se musíte soustředit na obranné pásmo, maximálně na červenou čáru. To je moje území, a jestli tam stojí Liberec, nebo Sparta je jedno. Člověk musí chytat a odvádět svou práci na sto procent.“

Připravoval jste se nějak speciálně na snipera Michala Bulíře?

„Určitě padlo, že výborně střílí a je ve formě, ale ne. Na každého hráče se člověk musí připravit stejně: jak na Michala Bulíře, tak jejich druhou a čtvrtou lajnu. Všichni hráči jsou v extralize kvalitní a člověk musí počítat se vším.“

Zápasy Petra Kváči v extralize

5. 12. 2017: Sparta Praha – Vítkovice 2:4, 28 zákroků, 87,5% úsp. zákroků

8. 12. 2017: Vítkovice – Sparta Praha 7:3 (střídán po pěti gólech), 17 zákroků, 77,3% úsp. zákroků

14.10. 2018: Liberec – Litvínov 5:0, 32 zákroků, 86,5% úsp. zákroků

