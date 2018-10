Naštvaný Gulaš o Zámorského zásahu: Nenechám si píchat mezi nohy!

Video k článku 720p 360p REKLAMA SESTŘIH: Plzeň - Mountfield HK 1:2sn. Vojtěch Němec zařídil bod navíc pro Indiány VŠECHNA VIDEA ZDE

Byl jste hodně rozčílený, že?

„Byl jsem hodně napumpovaný, známe se, jsme kamarádi, ale tohle se nedělá. Mezi nohy si nenechám píchat. I když bylo pár sekund před koncem… Měl štěstí, že potom byly penalty, protože jinak bych v tom asi pokračoval.“

Myslíte si, že to může přenést i do dalšího zápasu?

„Ne. Zápas skončil, něco jsem si k tomu řekl. Tohle se nedělá. Možná při utkání by to ještě pokračovalo, ale teď je po všem. Je konec. Můžeme jít v klidu na pivo. Co se dělo v utkání, to v něm taky zůstane.“

Jak vám bylo na trestné, když jste do nájezdů nemohl zasáhnout?

„Byl jsem docela v klidu, protože jsem věděl, že je kluci udělají. Věřil jsem, že Ňéma (Vojtěch Němec) stoprocentně dá.“

Vy jste měl celkem v zápase dvanáct střel, ale nebylo vám přáno, že? Gólově jste vyšel naprázdno.

„Shrnu to do jedné věty. Tentokrát bych netrefil ani fotbalovou bránu. Někdy se to tak sejde. Jindy máte jednu střelu, dáte gól. Někdy dvanáct, a nic.“

Co jinak říkáte na to, že jste urvali dva body?

„Pro mě jsou hrozně cenné. Po první třetině jsme ukázali naši sílu. A právě v takových chvílích se ukáže charakter týmu. My jsme ho ukázali, body zůstaly na správné straně.“

Hned v úvodu jste přitom neproměnili přesilovku pět na tři…

„Nesehráli jsme to tak špatně, střely lítaly. Ale je to hlavně o lehkosti. Mrkneme se na to na videu, abychom věděli, co příště zlepšit.“

Bylo znát, že je soupeř rozjetý a vede extraligu?

„Mají to založené na perfektně propracovaném defenzivním systému. Je těžké se proti nim prosadit. Hokej je o gólech. Šancí jsme měli hodně, ale oba brankáři chytali výborně.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 43:21. V. Němec, . V. Němec Hosté: 09:07. R. Pavlík Sestavy Domácí: Frodl (Milčakov) – J. Kindl (A), Čerešňák, Allen, L. Kaňák, Vráblík, Jones, Pulpán – Stach, Nedorost, Gulaš (C) – Straka, Preisinger, Kratěna – D. Kindl, Kracík (A), V. Němec – Kantner, Kodýtek. Hosté: Maxwell (J. Pavelka) – Rosandić, Zámorský, Graňák (A), Cibulskis, Linhart, Piché, Nedomlel – Rákos (A), Koukal (C), Paulovič – R. Pavlík, Cingel, Vincour – Miškář, Bičevskis, M. Chalupa – Bezúch, Kukumberg, Vopelka. Rozhodčí Kika, Šír – Komárek, Pešek Stadion Home Monitoring Aréna Návštěva 4769 diváků