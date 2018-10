Čachotský po návratu do Zlína: Hraje se tu úplně jinak než dřív. Pro mě dobře

Jak jste si to užil zase v extralize?

„Jasně, těšil jsem se na to a jsem rád, že jsme vyhráli za tři body. S Béďou Ščerbanem (jednatel Jihlavy) jsem se o extralize bavil a jsem rád, že to na chvilku takto dopadlo. Je to dané na měsíc a co bude potom, to se uvidí. Chtěl jsem po minulé sezoně nějaký impulz. Na psychiku to bylo po sestupu složité.“

Rodina to bez vás zvládne?

„Děti už mám větší, stejně chodí do školy a manželka do práce. Na ten měsíc je to v pohodě. Teď se na mě přijeli podívat, do soboty budou tady. V Jihlavě jsem dal slib, že se na konec první ligy vrátím. Vyhlásil se tam cíl zabojovat o návrat do extraligy. Je tam deset nových lidí, musí si to posedat. Doufám, že to na konci vyjde.“

Proč nyní Zlín?

„Asi se dohodlo vedení obou klubů. Tady byla vůle vyměnit hráče (Nicolase Werbika), takže se to udělalo se Zlínem. Měl jsem sem už před sezonou domluvené střídavé starty. I to nejspíš hrálo roli.“

Vy jste zažil opatrný hokej Beranů za vlády Rostislava Vlacha. Dnes je styl odlišný, že?

„Je to úplně něco jiného. Budu si na to zvykat. Hraje se ofenzivněji, což je pro mě dobře.“

S Boleslaví jste se na body nadřeli.

„Oni vyměnili trenéry, to je vždycky pro tým impulz. Budou se o to rvát, sbírat bod po bodu. Všichni to budou mít s Bolkou těžké.“