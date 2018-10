Jubilant Pech: Kdysi se hrával hezčí hokej, mladí jsou jako leklé ryby

Video k článku 720p 360p REKLAMA SESTŘIH: Litvínov - Sparta 0:2. Třetí místo ovládli Pražané. Machovský má druhou nulu VŠECHNA VIDEA ZDE

Zápasem proti Litvínovu jste zapsal už 300. zápas za Spartu. Co to pro vás znamená?

„Že už jsem tady dlouho! (smích) Je to samozřejmě krásné, není to ale nějaké zázračné číslo. Kluby jsem nikdy moc neměnil, nikdy jsem nechtěl smlouvy na rok. Nemám rád změny prostředí. Jsem rád, že jsem ve Spartě vydržel tak dlouho.“

Gól na 1:0, který byl nakonec zároveň trefou vítěznou, byl už v pořadí 199. K dvojitému zaokrouhlení nebylo daleko.

„To je fakt, nějaké šance jsem tam měl. V zápase jsem na to ale nemyslel. Taky to není meta do klubu střelců. Číslo hezké, ale nic neznamená. Pořád mám co dohánět. Uvidíme, kdy dám další. Možná to přijde už v neděli, možná nikdy.“

Jak nepříjemné pro vás bylo šest dní volna, kdy jste nehráli zápas, ale jen trénovali?

„Trenéři za to byli rádi, my hráči už míň. Není to příjemné. Týden stojíte, pak dva zápasy za sebou, den volna a hned další utkání znovu s Litvínovem. Je super, že jsme ten první zápas teď vyhráli. Tělo je napumpované, na vítězné vlně. Horší by bylo, kdybychom prohráli.“

Zaujalo mě, že všechny čtyři útočné trojice mají v zápasech přibližně stejné časy na ledě. Není nezvyklé, že v podstatě nemáte první lajnu a všichni hrají stejně?

„Trochu neobvyklé to asi je. Zvykáme si na to, je to něco nového. Dříve měly top lajny více času na ledě. Pamatuju si, že ve Varech jsem nešel pod 20 minut, což mi vyhovovalo. Ve Spartě už to takové nebylo.“

Kouč Krupp před utkáním říkal, že podle jeho gusta hrajete na zbytečně moc přihrávek. Chtěl, ať hru zjednodušíte. Bylo hlavním cílem víc střílet a hrát přímočaře?

„To Uwe fakt říkal? Mně právě spíš přijde, že si moc nenahrajeme. (smích) Takový je ale trend, hokej se strašně změnil. Všechno se nahazuje, lpí se na rychlosti, na kombinaci není čas. Přečíslení se urodí málokdy, je to spíše výjimka. Každý hraje z obrany. Hokej, který se hrával kdysi, byl hezčí, měli jsme z něho větší radost. Takový je ale trend, každý se musí přizpůsobit. Důležité jsou vítězství a ne krása.“

Takže vás současný hokej už tolik nebaví?

„To bych neřekl, já jsem hravý pořád. Furt si dělám to svoje. Baví mě rejpat do mladých kluků, soutěžit s nima… Právě totiž soutěživost mi dneska všeobecně u mladých schází. Jsou takové leklé ryby. Chci je vyhecovat, klidně ať mě nemají rádi, ale nikdy nechci prohrát. Musím se je nabudit, aby mě chtěli porazit.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 24:56. Pech, 50:05. P. Vrána Sestavy Domácí: Janus (Hanuljak) – Hunkes, Baránek, Sörvik, Suchánek, Romančík, Ščotka, Šesták – Myšák, V. Hübl (A), F. Lukeš – J. Černý, Gerhát, Trávníček (C) – Jánský, Petružálek (A), M. Hanzl – Jurčík, Válek, Jícha. Hosté: Machovský (Honzík) – Blain, Kalina, Gregorc, Tomáš Dvořák, Piskáček, Delisle, T. Pavelka – Buchtele, Sill, Beran – Říčka, P. Vrána (C), Kudrna – Kumstát, Pech (A), Forman (A) – Smejkal, Černoch, Pšenička. Rozhodčí Pavlovič, Hejduk – Brejcha, Jelínek Stadion ZS Ivana Hlinky Litvínov Návštěva 5 948 diváků