Porážky i pekelný program. Musíme tuhle sérii co nejdřív utnout, říká Trávníček

Poměr střel byl všeříkající. 36:17. Nebýt litvínovského brankáře Januse, skóre by pro Trávníčka a spol. bylo ještě mrzutější. Litvínov prožívá pekelný program. V sobotu hrál doma se Spartou (0:2), v neděli v Plzni (1:4). A v úterý ho čeká znovu Sparta…

Kdy se podle vás zápas v Plzni zlomil?

„Dostali jsme dva góly v našich přesilovkách. Takže to rozhodlo. Půl zápasu jsme vedli… Pak to začala být jiná hra, hrálo se nahoru dolů. A to nám to prohrálo.“

Věřili jste, že byste mohli zápas nějak ukopat a vyhrát 1:0?

„První třetina byla z naší strany dobrá. Plzeň moc šancí neměla, pohlídali jsme si to. Ale rozhodl potom gól v naší přesilovce.“

Ten vás položil, že?

„Je to nepříjemný. Máme početní výhodu, koukáme, abychom dali gól. Mohli jsme odskočit na 2:0, ale místo toho bylo srovnané. To byla velká škoda.“

Prohráli jste počtvrté v řadě, jak moc je to pro vás mrzuté?

„Nedáváme góly. To je hlavní potíž. Vyloženě jsme vybouchli jenom v Liberci (0:5), jinak jsme v těch zápasech nebyly horší tým. Akorát neproměňujeme šance. Proti Plzni jsme měli málo střel. Neměli jsme takový šmrnc do brány.“

Plzeň - Litvínov: Michal Trávníček procpal puk do sítě Frodla, 0:1 720p 360p REKLAMA

Mohlo se projevit, že jste hráli i v sobotu?

„To si nemyslím, že by mělo vlit, že jsme hráli dva zápasy ve dvou dnech. Že by nám došly síly? To rozhodně ne.“

Určitě ale tušíte, že byste měli rychle zabrat.

„Už tři porážky za sebou je dost. Teď navíc přišla čtvrtá… Takže určitě chceme tuhle sérii co nejdřív utnout.“

V úvodu sezony jste si nahráli dost bodů, takže i když teď prožíváte útlum, stále jste v relativně klidných vodách v tabulce…

„Relativně jo. Z mého pohledu je důležitý výkon. Proti Spartě v sobotu to bylo odehraný dobře, v tempu. Akorát jsme nedali góly. Proti Plzni už jsme hlavně ve druhé půlce dělali zbytečné chyby. A když se nám takové věci budou dostávat do hry, nebudeme dlouhodobě úspěšní. Musíme hrát jednoduše. Jako v úvodu sezony. I když nám to tam chvíli nepadá, je důležité, abychom zůstali u věcí, které fungovaly. Jakmile to začneme hrát jinak, tak myslím, že si tím snižujeme šanci, abychom se z toho dostali.“

Plzeň - Litvínov: Petr Straka ujel litvínovské obraně a zvýšil na 4:1 720p 360p REKLAMA

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 33:49. Eberle, 37:35. D. Kindl, 42:00. Eberle, 45:47. Straka Hosté: 01:13. Trávníček Sestavy Domácí: Frodl (Milčakov) – J. Kindl (A), Jones, Kvasnička, Čerešňák, Vráblík, L. Kaňák, Pulpán – Stach, Nedorost, Gulaš (C) – Pour, Preisinger, Kratěna – D. Kindl, Kracík (A), V. Němec – Straka, Kodýtek, Eberle. Hosté: Janus (Hanuljak) – Baránek, Hunkes, Suchánek, Šesták, Ščotka, Romančík, Březák – F. Lukeš, V. Hübl (A), Myšák – Trávníček (C), Gerhát, J. Černý – M. Hanzl, Petružálek (A), Jánský – Jícha, Válek, Jurčík. Rozhodčí Pešina, Obadal – Ganger, Lederer Stadion Home Monitoring Aréna Návštěva 6221 diváků