SESTŘIH: Sparta - Litvínov 1:2. Králem utkání se stal Hanzl, vystřelil výhru

V brance Sparty, která nastoupila stejně jako v neděli proti Kometě Brno v dalším výročním zápase ke 115 letům od založení klubu ve speciálních světle červených dresech, dostal poprvé v sezoně od začátku příležitost místo jedničky Matěje Machovského David Honzík.

Do sestavy hostů se vrátil bek Daniel Sörvik a kouč Milan Razým zamíchal složením útoků. V první formaci vedle Viktora Hübla a Františka Lukeše nastoupil místo šestnáctiletého Jana Myšáka zkušený Jakub Petružálek.

V úvodu se hrálo dlouho bez šancí. Ve třetí minutě vypálil tvrdě těsně mimo Lukeš, o čtyři minuty později vyřešil přečíslení dvou na jednoho Hanzl individuálně, ale Honzík jeho bekhendový pokus ukryl bez problémů v lapačce. Sparta odolala i při trestu za příliš mnoho hráčů na ledě.

V 11. minutě se po návratu z trestné lavice zapsal mezi střelce šťastně Pech. Obránce Delisle nepřekonal Januse střelou z pravého kruhu, neuspěl ani z dorážky, ale nahozením zpoza branky dostal na třetí pokus puk do branky právě o Pecha.

Další možnost domácích měl Forman. Sparta se pak ubránila při trestu Buchteleho, při kterém nepřekonal sparťanského gólmana Černý. Už v plném počtu hráčů na ledě neuspěl ani Petružálek. Verva odolala při trestu kapitána Trávníčka, jehož pokus po návratu na led zlikvidoval Honzík.

Ve druhém dějství se nejdříve ubránili domácí tlaku Litvínova při Kalinově trestu a početní výhodu hostů zkrátil o 53 sekund svým faulem Lukeš. Sparta v početní výhodě také neuspěla. Ve 33. minutě byl po kombinaci Sparty blízko gólu Černoch, ale zakončení před odkrytou brankou mu znemožnil faulem Hunkes.

Sparta přesilovku nevyužila a Litvínov se po faulu Formana, který se ještě popral s Gerhátem, prosadil. Lukeš objel branku a z pravého kruhu přes stínícího Suchánka do bližšího horního rohu branky překonal Honzíka. Sparťanský náhradník, který dosud nastoupil jen na závěrečných deset minut v 8. kole se Zlínem (1:5), inkasoval poprvé v sezoně.

Pražané se v úvodu třetí třetiny ubránili při náporu Severočechů a ve 46. minutě na druhé straně po akci Buchteleho zasáhl Janus proti Beranově dorážce. Litvínovský gólman podržel svůj tým i při Lukešově trestu.

Při pobytu Buchteleho na trestné lavici nejdříve netrefil odkrytou branku Hübl, ale nakonec hosté přesilovku zužitkovali. Janus rozehrál na útočnou modrou čáru na Hanzla, jenž střelou na vyrážečku pokořil Honzíka. Sparta svůj následný tlak ve vyrovnání neproměnila a stav se nezměnil ani v závěrečné power play, při které trefil Baránek tyč prázdné branky. Pražané neuspěli po čtyřech vítězstvích v řadě.

Uwe Krupp (Sparta): "Gratuluji Litvínovu, který odehrál opravdu dobrý zápas. My jsme v celém zápase nebyli schopni najít energii. Soupeř vyhrával důležité souboje. My jsme za první dvě třetiny vystřelili podle našich statistik jen osmkrát na branku a to nemůže stačit na to, abychom porazili kterýkoliv tým v extralize. Litvínov byl trpělivý, dobře bránil pod tlakem."

Radim Skuhrovec (Litvínov): "Ráno jsme si rozebrali naši hru a přijeli jsme sem s jasným úkolem nelichotivou bilanci našich posledních utkání zlomit. Všichni kluci k tomu přistoupili parádně. Myslím, že jsme odehráli výborné utkání a zasloužili jsme si vítězství, které vezeme domů. Prošli jsme krátkým obdobím, kdy se nám nedařilo dávat branky, ale víme, že máme tak kvalitní hráče, že se to zase otočí k nám. Pro nás je to strašně cenné vítězství na Spartě po tak dobrém výkonu."

Předehrávka 24. kola hokejové extraligy:

HC Sparta Praha - HC Verva Litvínov 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 11. Pech (Delisle, Kumstát) - 39. F. Lukeš (V. Hübl, Sörvik), 52. M. Hanzl (Janus). Rozhodčí: Lacina, Jeřábek - Bryška, Lhotský. Vyloučení: 6:5. Využití: 0:2. Diváci: 8239.

Sparta Praha: Honzík - Piskáček, Tomáš Dvořák, Blain, Kalina, Delisle, Gregorc, T. Pavelka - Pšenička, Černoch, Smejkal - A. Kudrna, P. Vrána, Říčka - Forman, Pech, Kumstát - M. Beran, Sill, Buchtele. Trenéři: Krupp a J. Nedvěd.

Litvínov: Janus - Hunkes, Suchánek, Sörvik, Baránek, Šesták, Ščotka, od 41. navíc Romančík - J. Petružálek, V. Hübl, F. Lukeš - Myšák, Gerhát, Trávníček - J. Černý, M. Hanzl, Jurčík - Jícha, Válek, Matoušek. Trenéři: Razým a Skuhrovec.

Sparta - Litvínov: Hanzl se dočkal, jeho střela skončila za Honzíkem, 1:2 720p 360p REKLAMA

SESTŘIH: Sparta - Litvínov 1:2. Chemici zvítězili po čtyřech utkáních, Janus přihrál na gól 720p 360p REKLAMA

Sparta - Litvínov: Trávníček nenápadně udeřil Vránu do břicha, ten se těžce zvedal z ledu 720p 360p REKLAMA

Sparta - Litvínov: Emoce pracují, Forman se putil do Gerháta 720p 360p REKLAMA

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:35. Pech Hosté: 38:53. F. Lukeš, 51:06. M. Hanzl Sestavy Domácí: Honzík (Machovský) – Piskáček, Tomáš Dvořák, Blain, Kalina, Gregorc, Delisle, T. Pavelka – Smejkal, Černoch, Pšenička – Říčka, P. Vrána, Kudrna – Kumstát, Pech, Forman – Buchtele, Sill, Beran. Hosté: Janus (Hanuljak) – Suchánek, Hunkes, Baránek, Sörvik, Šesták, Ščotka, Romančík – F. Lukeš, V. Hübl, Petružálek – Trávníček, Gerhát, Myšák – Jurčík, M. Hanzl, J. Černý – Matoušek, Válek, Jícha. Rozhodčí Lacina, Jeřábek – Bryška, Lhotský Stadion O2 aréna