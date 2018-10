Dal dvoustý gól, ale neslavil. Byli jsme hrozní, nechápal sparťan Pech

Video k článku 720p 360p REKLAMA SESTŘIH: Sparta - Litvínov 1:2. Rozhodl Hanzl, nahrál mu brankář Janus VŠECHNA VIDEA ZDE Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:35. Pech Hosté: 38:53. F. Lukeš, 51:06. M. Hanzl Sestavy Domácí: Honzík (Machovský) – Piskáček, Tomáš Dvořák, Blain, Kalina, Gregorc, Delisle, T. Pavelka – Smejkal, Černoch, Pšenička – Říčka, P. Vrána, Kudrna – Kumstát, Pech, Forman – Buchtele, Sill, Beran. Hosté: Janus (Hanuljak) – Suchánek, Hunkes, Baránek, Sörvik, Šesták, Ščotka, Romančík – F. Lukeš, V. Hübl, Petružálek – Trávníček, Gerhát, Myšák – Jurčík, M. Hanzl, J. Černý – Matoušek, Válek, Jícha. Rozhodčí Lacina, Jeřábek – Bryška, Lhotský Stadion O2 aréna

Zápas rozhodla šťastná branka Litvínova, vymlouvat se na to asi nedá, viďte?

„Upřímně? Celý zápas jsme byli hrozní. Bez pohybu. Jeden měl puk, ostatní čtyři na něj koukali. Ztráceli jsme puky, nepřihráli si. Nebyli jsme silní v soubojích, nebruslili jsme. Rozhodl to hodně šťastný gól, na to se ale vymlouvat nemůžeme. Prostě jsme zklamali.“

Hrála roli únava?

„Litvínov hrál taky třikrát ve čtyřech dnech, nemůžeme se na to vymlouvat. Nevím, čím to bylo, ale prostě nám nešly nohy. Oni si pro to víc šli a zaslouženě vyhráli.“

Z náročného programu posledních tří zápasů jste vytěžili šest bodů. Berete to?

„Je to málo, chtěli jsme devět. Jsme zklamaní. Jak v Litvínově, tak doma s Kometou, jsme odehráli skvělá utkání. Teď jsme to bohužel vůbec nepotvrdili.“

Dal jste dvoustý gól v extralize. Radost z něj ale asi hodně kalí prohra, že?

„Žádná velká meta to pro mě není. Tou je pro mě 250. gól. Dvoustovka je sice kulatá, ale tolik ji neberu. Kdyby ten gól aspoň pomohl týmu k vítězství, bylo by to o něčem jiném. To se ale nestalo.“

Vzpomínáte si ještě na svůj první gól?

„Jasně. Dal jsem ho na Kladně Koprovi (Miroslavu Kopřivovi). Tehdy jsem dal v tom utkání dokonce dvě branky.“

Jak moc se od té doby změnil hokej?

„Strašně moc. Na všechno máte mnohem méně času. Dřív se nahrávalo, teď je to bez nahrávek. Všechno se nahazuje. Lítá se v pěti dopředu, v pěti dozadu. Hraje se celoplošný hokej. Už nebrání levaso, ale prostě ten, kdo je nejblíž. Času na kličky a kudrlinky je maličko. Hodně se to přečísluje. Vzpomínám si, kdy jsme v Česku s takovým hokeje na Spartě začínali. Okoukali jsme to tehdy od Lva. Hráli jsme to jen my a Liberec. Pak se nabalily další týmy a celá extraliga. Je to urputný hokej. Nevím, jestli se to líbí divákům, ale bohužel… hraje se na body, ne na krásu.“

V sobotu vás čeká Liberec. Co musíte změnit, abyste uspěli?

„Musíme zlepšit pohyb. Víc bruslit, napadat soupeřovu rozehrávku, dohrávat souboje. Celkově být lepší na puku. Dvě utkání před tím jsme hráli parádně. Musíme tohle hodit za hlavu a navázat na ty předchozí duely.“

