Bojovali jsme a nebáli se, shrnul výhru na Spartě litvínovský Lukeš

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:35. Pech Hosté: 38:53. F. Lukeš, 51:06. M. Hanzl Sestavy Domácí: Honzík (Machovský) – Piskáček, Tomáš Dvořák, Blain, Kalina, Gregorc, Delisle, T. Pavelka – Smejkal, Černoch, Pšenička – Říčka, P. Vrána, Kudrna – Kumstát, Pech, Forman – Buchtele, Sill, Beran. Hosté: Janus (Hanuljak) – Suchánek, Hunkes, Baránek, Sörvik, Šesták, Ščotka, Romančík – F. Lukeš, V. Hübl, Petružálek – Trávníček, Gerhát, Myšák – Jurčík, M. Hanzl, J. Černý – Matoušek, Válek, Jícha. Rozhodčí Lacina, Jeřábek – Bryška, Lhotský Stadion O2 aréna

V sobotu jste doma padli se Spartou 0:2, potom ještě prohráli v Plzni. Čím jste neúspěšnou sérii zvrátili?

„Od prvního střídání jsme po nich chodili, dobře jsme napadali. Beci necouvali, chytali jsme jim rozehrávku. To jsme posledně v Plzni nedělali, tam jsme stáli. Takže tímhle a bojovým výkonem celého mančaftu.“

Se Spartou jste měli totožný program, tři utkání během čtyř dnů, což je docela hodně. Byl to i souboj vůle, jak se stalo, že jste jí v sobě našli víc?

„Podívali jsme se na videu zápasu v Plzni, kde jsme dostali világoš. Vrátili jsme se ke hře, kterou jsme předváděli předtím a s níž jsme vyhrávali zápasy. Sice jsme dali jen dva góly, ale šancí jsme měli mraky. Myslím, že jsme vyhráli zaslouženě.“

V útoku jste do té doby zkoušeli všechno možné, dokonce trenér rozdělil váš útok a místo mladého Myšáka do něj nasadil Jakuba Patružálka...

„Vrátili jsme se k tomu starému. Takhle jsme už hráli přesilovku a z ní jsme taky vyrovnali a nakonec i vítězný gól taky padnul v početní převaze. Ale myslím, že jsme hráli výborně jako tým. Především jsme bruslili, nebáli se, nehráli žádného zanďoura. To bylo hlavní.“

