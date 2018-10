Říčka smazal nulu a pomohl k obratu Sparty. To vajíčko mě trápilo, přiznal

Video k článku 720p 360p REKLAMA Liberec - Sparta: Neuvěřitelné! Sparťané vyrovnávají v úvodu ztracený zápas, na 4:4 se trefil Říčka VŠECHNA VIDEA ZDE

Nejdřív ztráta tří branek, pak ještě osm minut před konec dvougólové manko. Věřili jste v té době, že pořád můžete vyhrát?

„Věřili jsme pořád. Letos se nám povedlo otočit už několik zápasů, takže jsme pořád věřili. To se vyplatilo. Máme natolik silné mužstvo, že víme, že jsme schopni takových zvratů.“

Co říct k mizernému začátku? Po dvanácti minutách byl stav 3:0.

„Nevím, nechápu to. Byli jsme ospalí, malátní. Nedovedu si to vysvětlit, protože připravení jsme byli podle mě výborně. Při time-outu jsme si pak řekli, že musíme začít víc bojovat. Rychle jsme dali dva góly a vrátili se do zápasu.“

V patnáctém utkání sezony jste se konečně poprvé trefil, navíc hned dvakrát za večer. Jste rád, že je nula konečně pryč?

„Hrozně! Spadlo to ze mě, už jsem ten gól potřeboval. Měl jsem do teď fakt smůlu, konečně se mi puk odrazil, kam jsem chtěl. Pro útočníka není příjemné, když mu tam to vajíčko pořád svítí. Snažíte se být pozitivní, ale v hlavě to máte. Nevěříte si, některé situace řešíte v návaznosti na to špatně. Pořád jsem se snažil střílet, protože myslím, že střelu nemám úplně nejhorší, ale nepadalo to tam.“

Bylo pro vás těžké na to trápení nemyslet?

„Přiznám se, že ano. Je to pro mě nejhorší start do sezony v kariéře, nikdy jsem nic podobného nezažil. Čtrnáct zápasů bez gólu? To už je fakt dlouhá doba. Nebudu lhát, nebudu si hrát na hrdinu, že to neřeším a nevadilo mi to. Vadilo mi to hodně, myslel jsem na to. V tréninku se snažíte některé věci změnit, pořád ale musíte hlavně věřit, že to jednoho dne spadne a taková série už nikdy nepřijde.“

Nakonec to klidně mohl být hattrick, když jste v prodloužení napálil tyčku.

„Bylo by to krásné, ale neštve mě to. Kdybychom prohráli, mluvil bych jinak. Hned další střídání dal ale gól Míra Forman, takže je mi to vlastně úplně jedno. Asi už bych chtěl moc.“ (smích)

Co se přesně dělo na střídačce během oddechového času? Co vám trenéři říkali?

„Byli jsme skleslí, trenéři nás chtěli nabudit, taky trochu uklidnit. Chyběl nám pohyb, dohrávání soubojů. Říkali nám, ať začneme konečně bruslit, hrajeme jednoduše a jsme trpěliví. Že se nám to nakonec vážně povedlo otočit, je úžasné.“

