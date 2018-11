Bartošák: Zákrok roku? Zoufalé hrábnutí, velký kredit si za to nedávám

Podruhé v sezoně jste Spartu přehráli a obrali jí o všechny tři body. Jak jste zápas viděl?

„Výhry si vážím. Jsou to důležité tři body do tabulky. Určitě je to super impuls pro kluky na zvednutí sebevědomí. Minulé zápasy se nám moc střelecky nedařily. Řekl bych, že jsme se rozhodně zvedli. Nastřílet silnému prvnímu týmu extraligy tři góly je super.“

Celkově se vám v posledních sezonách proti Spartě daří. Čím si to vysvětlujete?

„Řekl bych, že se proti nim dokážeme vždycky vybičovat. Nevím, čím jiným si to vysvětlit. Zhruba dva a půl roku proti Spartě pravidelně bodujeme. Jedinou prohru, kterou si pamatuju, je poslední vzájemný zápas minulé sezony, který jsme ztratili v prodloužení. Možná, že sparťani to mají v hlavách, když na nás jdou. Nicméně my proti nim podáme vždycky skvělý týmový výkon, za což jsem moc rád.“

Řekl byste, že vám osobně sedí zápasy se Spartou?

„Asi jo. Zatím… Musím zaklepat. (klepe si na zuby) Samozřejmě si asi všichni pamatují kiks, který jsem proti Spartě udělal předtím doma. Sice to nevedlo ke katastrofě, ale byla to škoda. Celkově si však myslím, že na Spartu umím a umíme. Doufám, že se mně a nám bude dařit i ve zbytku sezony. Přeci jen nás čekají se Spartou ještě dva zápasy.“

Myslel jste při utkání na to, že pražský soupeř i při nepříznivém stavu utkání dokáže otočit zápas ve svůj prospěch?

„Já tyhle věci moc neřeším. Jestli se jim to povedlo otočit se štěstím v Liberci, nebo v Hradci, o to se moc nestarám. Vím, že když my hrajeme svůj zápas a plníme do puntíku to, co jsme si vytyčili, tak můžeme přehrát jak Spartu tak i všechny ostatní.“

Ve středečním utkání také došlo k menšímu kiksu, i když ne z vaší strany. Ondřej Roman vám omylem doklepl kotouč za záda…

„To se stane. Ondra nebyl ve své pozici. Náš defenzivní tvar se trošku rozpadl a on to tam šel hasit. Já jsem mu (Lukáši Pechovi) sice chytil dorážku, ale snažil se ještě se štěstím puk dorazit na naše hráče a od Ondry se to bohužel odrazilo. Vůbec to ale Ondrovi nepřičítám jako chybu. Takové věci se stávají. Snažil se to hasit. Sparta měla prostě štěstí.“

Ve 39. minutě hry se vám ale povedl mistrovský zákrok. Petr Kumstát si vás již skoro položil na záda, i tak jste ale po puku hrábl a zažehnal nebezpečí. Jak jste viděl ten moment?

„Popravdě jsem do toho zákroku šel již trochu zoufale. Trochu mě tam pokoupal, zoufale jsem tam hodil lapačku a on mi to trefil. Nebylo to ani tak mým zákrokem jako spíš soupeřovou zbrklostí. Měl před sebou prázdnou bránu a zbrkle to tam posunul. Nejspíš pro to se mi to tak povedlo. Určitě si za to nedávám nějaký obrovský kredit. Byl to zřejmě jeden z rozhodujících momentů, ale spíš to bylo moje štěstí.“

Nicméně jste se s týmem podílel na ostravském dnu. Vaší výhru nad Spartou ještě doplnili fotbalisté Baníku Ostrava, kteří porazili Plzeň v Mol Cupu.

„Řekl bych, že jste to parádně shrnul. (směje se) Krásný ostravský den. Hokejový i fotbalový fanoušek může být nadšený a jít v klidu spát. Doufám, že jim budeme dál dělat radost a společně s Baníkem budeme válet dál.“ (usmívá se)

Jak vás těší pozvánka do národního týmu od trenéra Miloše Říhy na turnaj Karjala?

„Jsem moc rád za tuhle šanci. Trochu jsem doufal, že to přijde. Nakonec to vyšlo. Je to pro mě obrovská čest. Jestli dostanu příležitost v zápase, tak určitě budu chtít předvést, co umím. Doufám, že se nám tam podaří něco uhrát.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 24:38. Pech Hosté: 01:55. O. Roman, 33:13. O. Roman, 48:10. Tybor, 55:39. Szturc Sestavy Domácí: Machovský (Honzík) – Gregorc, Delisle, Blain, Kalina, Košťálek, Tomáš Dvořák, T. Pavelka – Buchtele, P. Vrána (C), Kudrna – Říčka, Sill, Jarůšek – Kumstát, Pech (A), Forman (A) – Pšenička, Smejkal, Beran. Hosté: Bartošák (Dolejš) – Výtisk (C), D. Krenželok, Hrbas, Baranka, Šidlík, Černý – Dej, Lev (A), Schleiss – D. Květoň, O. Roman, Tybor – Szturc (A), Š. Stránský, P. Zdráhal – Toman, Pytlík, Baláž. Rozhodčí Jeřábek, Pešina – Brejcha, Jelínek. Stadion O2 arena, Praha 9 (Libeň) Návštěva 7 132 diváků