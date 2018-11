Jak na skvělého Bartošáka? Vantuch vymyslel exkluzivní zadovku

„Výborně to vybojoval Masi (Märjamäki) a nahrál mi to,“ líčí takřka dvoumetrový pořízek Vantuch. „Periferně jsem viděl, že tam Stranas (Stránský) najíždí, tak jsem mu to dával a on to zakončil. Je pravda, že kdybych to dal jinam než na hokejku, asi bych to hodně schytal od trenéra... Ale naštěstí to vyšlo. Bohužel, k výhře to nevedlo.“

Vantuch přitom mohl zakončovat sám, ale měl před sebou Patrika Bartošáka. Ten je podle něj aktuálně nejlepší brankář v lize. „Vítkovice se na něj můžou spolehnout velkým způsobem, už když hrály u nás, tak jsme měli snad čtyřicet, možná padesát střel, oni sedmnáct a stejně jsme prohráli. Je to výborný brankář.“

Že by to byl ovšem klíčový důvod, proč se Vantuch odhodlal zrovna k překvapivé zadovce, nad tím jen zakroutil hlavou. „Nepřeceňoval bych to. Nějak jsem to v dané chvíli cítil a byl jsem rád, že jsme dali gól na 1:1. Měli jsme šanci dál vyhrát zápas, bohužel je to furt stejná písnička. Máme fauly, necháme se vylučovat. Bere to síly, nedostáváme se do tlaku a to rozhodlo.“

Exkluzivní chomutovskou akci ocenil i vítkovický obránce Ivan Baranka. „Špatně jsme si to tam rozebrali, byli dva na jednoho, zahráli to krásně. To by se nám samozřejmě nemělo stávat, že je tam tak necháme. Ale to si jistě rozebereme v dalších dnech.“

Baranka si ovšem také připsal parádní moment. Jeho přesilovková trefa na 3:1 byla milimetrová. Brankáře Justina Peterse z úhlu překvapil, místa mezi jeho ramenem a tyčkou bylo tak akorát na puk. „Ocitl jsem se na místě, kde asi ne úplně patřím,“ usmíval se Baranka. „Nevím, zkusil jsem vystřelit, překvapit brankáře. A sám jsem zůstal překvapený, že to tam vletělo. Jsem hlavně rád, že jsme vyhráli.“

