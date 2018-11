Hrubec za nulu v derby děkoval parťákovi: Musilovi jsem dal málem pusu

Video k článku 720p 360p REKLAMA SESTŘIH: Třinec - Vítkovice 3:0. Oceláři ovládli derby, dvakrát se trefil Werek VŠECHNA VIDEA ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 37:49. Werek, 48:04. Werek, 58:57. Dravecký Hosté: Sestavy Domácí: Hrubec (Kváča) – Gernát, Krajíček (C), Galvinš, D. Musil, M. Doudera, Roth – Hrňa, Marcinko, Martin Růžička (A) – Adamský (A), Polanský, Svačina – Roberts Bukarts, Werek, Dravecký – Chmielewski, Cienciala, O. Kovařčík – Hladonik. Hosté: Bartošák (Dolejš) – Výtisk (C), D. Krenželok, Hrbas, Baranka, Gregorc, Šidlík, Černý – Dej, Lev (A), Schleiss – D. Květoň, O. Roman, Tybor – Kucsera, Š. Stránský, P. Zdráhal – Szturc (A), Pytlík, Baláž. Rozhodčí Šír, Mrkva – Frodl, Komárek Stadion WERK ARENA, Třinec (kapacita: 5 400)

Jak těžké bylo derby s Vítkovicemi?

„Ze začátku těžší, dali jsme jim tři přesilovky, měli tlak. Dá se říct, že to bylo jediné, co jsme jim během zápasu dali. Jinak jsme tahali za delší konec. Sem tam z toho pramenila chybička, že se to muselo hasit, ale všechno proběhlo dobře. Kluci bránili, blokovali v oslabeních. V nich bylo neskutečně bloků. Třeba Fery Musil to tam dvakrát neskutečně vyblokoval. Řval jsem na něj a málem jsem mu dal i pusu. Ty jo! Ten to tam vyblokoval úplně nádherně, skvělá práce.“

Dlouho to byl souboj gólmanů, střelci vás nechávali vyniknout?

(usměje se) „No, dá se říct, že víc práce měl dneska Barťák (Bartošák). Jeho zápas, mohlo to být o dost víc pro nás. Jsem rád, že bereme tři body. Bavili jsme se pak spolu, že si ten zápas ještě probereme.“

Co se brankáři honí hlavou, když vidí konkurenta i kamaráda takhle na druhé straně chytat?

„Ty jo, ten je dobrej! (usměje se) Asi tohle. Občas jsem na něj ukázal, že jo, že to dobře chytil. Abych mu tleskal, to se asi v zápase nehodí, ale sem tam jsem pokýval hlavou. jako že to bylo dobrý.“

On si prý zase všimnul, že máte nulu...

„Jo? Tak to je pozorný. (usmívá se) Já si to proti němu užil, baví mě proti němu chytat. Není to rivalita jako taková, že bychom se nějak nesnášeli. Baví mě se na něj dívat a tím pádem mě baví i proti němu chytat.“

Když budete spolu zápas probírat, budete Bartošáka spíš hecovat, nebo chválit?

„Spíše probereme, jak to viděl, jaké zákroky... Než abychom si ze sebe utahovali. Oba víme, že jednou jste nahoře a jednou dole. Je to bumerang, který se vrací, jakmile byste se někomu posmívali. I kdyby to bylo ze srandy. Beru to s pokorou, jsem rád, že se nám daří.“

K nule vám za stavu 0:0 pomohla i tyčka po teči Romana Szturce...

(rychle reaguje) „Bez štěstí nemůžete chytat. A další věc, když vychytám nulu, tak vím, že je za tím i ohromná porce štěstí. Ať chcete, nebo ne, k nule se musí sejít strašně moc faktorů. A nám se sešly.“

Ve třetí třetině jste inkasoval i ostrý hit poté, co se do brány natlačili Krenželok a Polanský. Jak moc jste ránu cítil?

„Hlavně jsem se díval, kde je puk. Pak jsem se otřepal a zjistil, že je to v pořádku. Nejsem gólman, který by se vztekal, že by ho to rozhodilo z bubliny, jak říkají kluci. Takže tak.“

