Romanovci zase spolu. Kluci, v Žilině máte dveře otevřené, smál se Huna

„Vůbec jsem nevěděl, že Ruda je na zápase a přijde pak za námi k šatnám,“ líčí třinecký útočník Vladimír Svačina. „Šel jsem jako obvykle pozdravit Ondru (Romana) a stál tam s ním i Hunič. Příjemné překvapení, protože už jsme se nějaký rok neviděli. Na tyhle kluky moc rád vzpomínám, dařilo se nám a sedli jsme si i lidsky.“

Probírali pochopitelně hokej. „Rudovi jsme hned říkali, že už je víc agent než hráč, když se nedávno psalo, jak zařídil příchod Jožky Baláže z Liptovského Mikuláše do Vítkovic,“ pousmál se Svačina. „On nám pro změnu hned říkal, že pro nás jako agent klidně taky zařídí přestup do Žiliny, kde teď zrovna hraje. Že prý tam máme dveře otevřené.“

SESTŘIH: Třinec - Vítkovice 3:0. Oceláři ovládli derby, dvakrát se trefil Werek 720p 360p REKLAMA

Huna odehrál v Ostravě čtyři sezony, s Vítkovicemi bral stříbro v roce 2011. Sezonu strávil i v Třinci (2005/06). Právě s Romanem a Svačinou se mu v extralize dařilo nejvíc. Stejně to vnímá i Svačina. „Bylo to skvělé období, hodně se nám dařilo, sedli jsme si i lidsky. Bavili jsme se hokejem a když něco nevyšlo, zasmáli jsme se tomu. Signály nám fungovaly skvěle.“

Většinu jich vymýšlel centr Ondřej Roman. Se Svačinou se znají už od dorostu, hráli spolu v Porubě. Rtuťovitý slovenský střelec Huna k nim zapadl. „Ondra byl mozek formace,“ přitakal Svačina. „Nějaké signály měl ještě ze zámoří. Nebo se třeba díval na sestřihy z NHL, ráno přišel na trénink a říká, že viděl parádní věc. Že to musíme taky vyzkoušet. Smáli jsme se, že nejsme v NHL, co zase vymýšlí? Ale fungovalo to, byla legrace. Rád na to vzpomínám.“

Huna ke kabinám přišel z kotle Vítkovic. To Svačinu nepřekvapilo. „Sice byl chvíli i v Třinci, ale ve Vítkovicích hrál déle, dařilo se mu tam a lidi ho měli rádi. Nedivím se, že jej to při derby táhlo do jejich kotle.“ Osmatřicetiletý útočník hraje slovenskou ligu za Žilinu (27 zápasů/ 7+9), stále se drží v kondici. „Ruda byl vždycky řízek, kus chlapa,“ usmál se Svačina. „Jsem moc rád, že jsem ho zase viděl. S Ondrou bydlíme deset kilometrů od sebe, já ve Studénce, on v Polance, vídáme se. Ale s Rudou už je to na Slovensku složitější. Ale když tam máme soustředění nebo turnaj, vždycky zavolá. Pořád je to skvělý parťák.“

Třinec - Vítkovice: Nádherné gesto! Werek otevřel skóre, led zaplavily plyšáci pro vážně nemocnou Terezku 720p 360p REKLAMA

Třinec - Vítkovice: Werek zamířil mezi Bartošákovy betony a přidal druhou trefu, 2:0 720p 360p REKLAMA

Třinec - Vítkovice: Dravecký trefou do prázdné stvrdil výhru domácích, 3:0 720p 360p REKLAMA

Třinec - Vítkovice: Vyhrocené derby! Domácí fanoušci vytáhli parádní choreo 720p 360p REKLAMA

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 37:49. Werek, 48:04. Werek, 58:57. Dravecký Hosté: Sestavy Domácí: Hrubec (Kváča) – Gernát, Krajíček (C), Galvinš, D. Musil, M. Doudera, Roth – Hrňa, Marcinko, Martin Růžička (A) – Adamský (A), Polanský, Svačina – Roberts Bukarts, Werek, Dravecký – Chmielewski, Cienciala, O. Kovařčík – Hladonik. Hosté: Bartošák (Dolejš) – Výtisk (C), D. Krenželok, Hrbas, Baranka, Gregorc, Šidlík, Černý – Dej, Lev (A), Schleiss – D. Květoň, O. Roman, Tybor – Kucsera, Š. Stránský, P. Zdráhal – Szturc (A), Pytlík, Baláž. Rozhodčí Šír, Mrkva – Frodl, Komárek Stadion WERK ARENA, Třinec (kapacita: 5 400)