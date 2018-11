Němec v nové roli střelce: Pálit z dálky? To by mi tam ani nedoletělo

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:59. Vopelka, 43:16. Piché Hosté: 04:00. V. Němec, 10:21. Allen, 10:48. Jones, 59:53. Gulaš Sestavy Domácí: J. Pavelka (Maxwell) – Zámorský, Linhart (A), Piché, Graňák (C), F. Pavlík, Rosandić, Nedomlel – Smoleňák, Koukal, Lessio – Bezúch, Cingel, R. Pavlík – Paulovič, Bičevskis, M. Chalupa – Vopelka, Dragoun, Rákos (A). Hosté: Miltchakov (Frodl) – Jones, J. Kindl (A), Čerešňák, Pulpán, Vráblík, Allen, L. Kaňák – Gulaš (C), Stach, Indrák (A) – V. Němec, Kracík, D. Kindl – Eberle, Kodýtek, Straka – Pour, Preisinger, Kantner. Rozhodčí Úlehla, Pražák – Ondráček, Špůr Stadion ČPP Aréna Návštěva 4776 diváků

Brzy jste prohrávali. První hradecký gól vás v současném horším období nevyděsil?

„Za výhrou jsme si prostě šli. Každý podal v Hradci zodpovědný výkon, výborný zápas od všech. Napadalo nám to tam v první třetině a nedělali jsme zbytečné chyby v rozehrávce, nemotali se s pukem v našem obranném pásmu. Tohle dřív dělalo problémy. S Hradcem by to mohlo být o to horší, protože vás napadá klidně ve třech lidech. Snažili jsme se puky jen vyndávat ven, stačilo to.“

Poprvé od 21. října jste dali víc než dva góly. Úleva?

„Šílený. Ale ani tři nejsou nic extra, teda vlastně čtyři, když vezmu ten do prázdné branky. Zlepšili jsme hlavně hru do obrany, třeba Hradec jsme, podle mého, k ničemu moc nepouštěli. Oni se snažili mít tlak do branky, ale tam to bylo dobře pokryté od obránců. Zasloužené vítězství, hrábli jsme si.“

Čtyři puky v síti soupeře mohou mít pozitivní efekt na střelecké sebevědomí, ne?

„Doufám, že to takhle bude pokračovat. Střelecká fazóna se nás nedržela, nastřelovali jsme tyčky, ran bylo hafo, ale nepadalo to tam. Snad se to otočilo.“

Mountfield HK - Plzeň: Škodovka vyrovnala, prosadil se Němec, 1:1 720p 360p REKLAMA

Hafo střel měl tentokrát Hradec. Užili jste si roli soupeře, který vám kradl body, zatímco jste se do něj snažili bušit?

„Hokej je někdy nespravedlivej.“ (usměje se)

Chápu...

„Ne, to je blbý takhle říkat. Oni měli víc střel, ale ne zase tolik nebezpečných. My v předchozích zápasech měli mraky střel, to je pravda, klidně pomalu 50, jenže z toho 30 o ničem, spíš nahozené puky. Chyběli lidi před brankou, v Hradci jsme clonili dobře. Musím celý mančaft pochválit.“

S 10 góly jste nejlepším střelcem Plzně, ale máte nečekaně vysokou úspěšnost střelby, přes 25 %. Neslýcháte, že byste měl pálit víc?

„Trenéři mi to říkají často. Jenže já střelec nikdy nebyl, spíš jsem byl vždycky nahravač. Trochu mi to tam padá, ale 10 gólů taky není nic moc. A u mě nemá moc smysl střílet z dálky, to by tam ani nedoletělo. Musím čekat na příležitosti kolem branky, tam jsem schopen si s tím poradit. Tohle je jenom statistika, je jedno, čí góly k tomu pomohou. Ale hlavně, aby byly body.“

Takže trenéři z vás Ovečkina neudělají? Žádná palba odkudkoliv a bez přemýšlení?

„Ne, určitě ne. (usměje se) Kdybych měl střelu jako on, je to o něčem jiném. Ale já fakt nikdy střelec nebyl, snažím se na tom pracovat, jenže není to ono. Švih tam není.“

Mountfield HK - Plzeň: Cingel přišel o puk a Gulaš trefil prázdnou bránu, 2:4 720p 360p REKLAMA

Mountfield HK - Plzeň: Emoce na ledě! Kindl a Zámorský putují na trestnou lavici 720p 360p REKLAMA

Mountfield HK - Plzeň: Gól v přesilovce, prosadil se Piché, 2:3 720p 360p REKLAMA