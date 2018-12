Kašpar o návratu domů: Chtěl jsem hodně. Hraje se tu nejhezčí písnička

Verva ulovila parádní posilu. Vrátil se zbloudilý syn, první útok s ním nabral na úderné síle. Lukáš Kašpar po návratu z KHL působil v této sezóně v mistrovské Kometě, ale nedostával tolik prostoru a taky se zotavoval po operaci kyčle. Možná i proto nebyl takový problém, aby znovu oblékl černožlutý dres. Jeho obvyklé číslo 22 je v Litvínově vyřazeno na počest Roberta Reichla, vzal si třiadvacítku. A patřil k nejlepším na ledě.

Jaký byl návrat po takové době?

„Paráda. Šest gólů, porazili jsme silný tým, hráli jsme dobře. Jarda Janus nás vzadu podržel a diváci nás hnali. Všichni se bavili.“

Dopředu jste netajil, jak se těšíte na obnovenou spolupráci s Jakubem Petružálkem. Nakonec přihrál na tři góly, včetně vaší vítězné trefy. Co se vám vybavilo?

„Nějaké vzpomínky vyplavaly hned. Hráli jsme spolu dlouho a ráno na tréninku se vrátilo i to, že o sobě tak nějak víme. Nechtěl bych to přehánět, ale bylo to příjemný, samozřejmě i s Jurou Mikúšem, což je taky super hokejista.“

Po delší době Litvínov namlsal diváky vysokým vítězstvím.

„Určitě máme radost, ale ještě nám chybí nějaké body, abychom se dostali na pozice, kde jsme byli. Máme o pár zápasů navíc než ostatní. Musíme vyhrávat, a když porazíme tak silný tým, jako je Liberec, tak se snad i na nás pozitivně odrazí, tím cennější vítězství to je.“

Jaké to je říkat „my“, když člověk mluví o Litvínovu? Je to tak, že člověk cítí, že se ocitl tam, kam patří?

(směje se) „Je to super. O návratu do Litvínova jsem se s Jirkou Šlégrem (šéf klubu) bavil už v létě. Tam to bohužel nevyšlo a teď se ozval Liborovi (Zábranskému, šéfovi Komety). Byla to otázka nějaké důvěry z Liborovy strany, že jsem se vlastně vracel po těžším zranění a nebylo to ideální. Ještě to není ideální, já to moc dobře vím. A snažím se, aby to dobré zase bylo, abych se hokejem zase bavil. Asi už nechtěli čekat, tak se tenhle trejd zrodil. Jirka zavolal Liborovi, že by o mě měli zájem. Řekl jsem, že půjdu rád do týmu, kde mě chtějí a ještě k tomu domů.“

A dát gól takhle na úvod, to samozřejmě vždycky potěší.

„Je to paráda. Tady vždycky hráli nejhezčí písničku, kterou oslavují vstřelení gólu. Tak jsem si jí rád poslechl, už při prvních dvou trefách, které dali kluci, další jsem vstřelil sám. Slýchal jsem to, už když jsem se jako kluk chodil dívat na hokej a ta velká jména, co tady hrála.“

Vašemu gólu přecházela parádní Mikúšova přihrávka z rohu před bránu. To bylo osmdesát procent podílu, souhlasíte?

„Petry to výborně vybojoval na modré, hodil to dolů Jurovi, ten mě viděl před bránou a ten mi to poslal. Gólman se přesouval přes celé brankoviště, ještě tam byla liberecká hokejka. Přemýšel jsem nad střelou, ale šlo to do takové pozice, že jsem ani moc střílet nemohl. Stáhnul jsem si to, a když jsem se podíval, nikoho jsem v bráně neviděl, byla prázdná.“ (usměje se)

Takže je odčiněn brněnský hřích, kdy jste ještě před týdnem v Litvínově měl 1+1, ovšem ještě za Kometu?

„Snad jo. To bylo vtipný. Ale ani moc si mě v kabině nedobírali. Jen jsme si ráno dali výherní báčko. Kluci ho po porážkách nehrají, ale já jim řekl, že ho jako výherní mám.“ (směje se)

Vlije člověku energii, když zase hraje doma? Na vás to bylo docela znát.

„Chtěl jsem hodně, bylo to dané tím, že jsem hrál s Kubou Petružálkem. Hned to kliklo, dlouho jsme se na ledě nepotkali, on si to chtěl určitě taky užít, ale moc energie jsem neměl. Přijel jsem o půlnoci a moc toho nenaspal, ani odpoledne. Hlavou se mi honilo plno věcí, ale zvládli jsme to výborně.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:30. Válek, 18:30. F. Lukeš, 30:19. Kašpar, 33:44. Ščotka, 34:48. Jurčík, 51:32. Jurčík Hosté: 37:08. M. Kvapil, 38:38. Birner Sestavy Domácí: Janus (Hanuljak) – Porseland, Ščotka, L. Doudera, Baránek, Romančík, Suchánek, Březák – Petružálek, J. Mikúš, Kašpar – Válek, V. Hübl, F. Lukeš – Myšák, Gerhát, Jurčík – D. Tůma, J. Kloz, Matoušek. Hosté: Will (35. Schwarz) – Šmíd (A), Doherty, Derner, Stříteský, Ševc, T. Hanousek, Maier – Birner, Redenbach, L. Hudáček – M. Kvapil, Filippi, Lenc – L. Krenželok, P. Jelínek (C), Valský – M. Zachar, J. Vlach, Ordoš. Rozhodčí Jan Hribik, Adam Kika – Jakub Frodl, Vít Komárek Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov