Kapitán Litvínova Petružálek o konexi s Kašparem, partě i úpadku

„Byl jsem strašně rád, když jsem si večer před zápasem přečetl, že jde do Litvínova. Těšil jsem se a jsem strašně rád, že to pomohlo i k vítězství,“ dodal kapitán Vervy po výhře 6:2.

Ožily při obnovení spolupráce s Lukášem Kašparem nějaké vzpomínky z mládí?

„Samozřejmě. Bylo to cítit už ráno na rozbruslení, pořád tam nějakou konexi máme. Výborně nás doplnil Jura Mikúš, skvělé vítězství za tři body. Potřebujeme je sbírat, protože jsme se v tabulce trošku propadli, a tak je to pro nás důležité vítězství.“

Mluvíte o konexi, Lukáš Kašpar si hned po zápase vaše spojenectví moc pochvaloval. Vnímáte to stejně?

„Byl jsem strašně rád, když jsem si večer před zápasem přečetl na hokeji článek, že sem Lukáš jde. Samozřejmě jsem to už věděl trošku dopředu, pracovalo se na tom a věřil jsem, že se to podaří dotáhnout. Když už tu byl ráno před utkáním, tak jsem tomu konečně uvěřil.“

Litvínov - Liberec: Úvod jako hrom! Kašpar si připsal první trefu v litvínovském dresu, 3:0 720p 360p REKLAMA

Ten příběh je velmi zajímavý, kdy jste spolu s Kašparem vyrůstali, teď se po dlouhé době zase sešli...

„Myslím, že je to něco podobného, co zažili František Lukeš s Viktorem Hüblem, ti spolu také hrají už hrozně dlouho. Přirovnal bych to k jízdě na kole. Když se ji jednou naučíte, už nikdy nezapomenete.“ (usměje se)

S Libercem jste předvedli, že to tak skutečně funguje. Po sérii porážek přišlo

velké vítězství, co myslíte?

„Něco málo jsme si nahráli na začátku soutěže, ale pak jsme měli úpadek. Musíme se vrátit zase zpátky ke tvrdé práci. Kolikrát jsme měli utkání dobře rozehrané, chyběla nám však koncentrace po celých šedesát minut. Jsem rád, že jsme to s Libercem zvládli, i když ke konci druhé třetiny jsme zase polevili. Tabulka je vyrovnaná, de facto do dvanáctého místa je to nabouchané na šesti bodech. Do pauzy se pokusíme udělat šest bodů, abychom ji měli trochu příjemnější.“

Rozhodla utkání efektivita střelby, protože Liberec měl taky šancí hromadu?

„Už poněkolikáté nás výborně podržel Jaro Janus. Je to náš stavební kámen a my mu musíme jít také trochu na ruku. Nesmíme soupeře pouštět tolik do šancí. Nechci říkat, že vše, co jsme vystřelili, spadlo do brány, ale většinu se nám podařilo tam poslat.“

V kabině je výborná parta

Připsal jste si tři přihrávky, ale ve vaší lajně jsou tři góloví hráči, což se bude soupeřům asi těžko bránit, souhlasíte?

„Ano, tohle myslím bude jedna z našich zbraní. Variabilita, každý z nás má čuch jak na góly, tak i na nahrávky před hokejku i do prázdné brány.“

Dopředu určitě fantastické, ale kdo bude bránit?

„To je taky jedna z věcí, že když máte tři silně ofenzivně laděné útočníky, musíte k tomu přidat i přidanou hodnotu toho, kdo bude bránit, zvlášť v dnešním moderním hokeji. Kdo tohle zvládne, bude vyhrávat. Budeme na tom pracovat. Řekl bych, že posledních pět let, kdo chce vyhrát titul, tak je to hlavně o obraně. Že mají všichni kvalitu dopředu, to je jasné, ale kdo přidá tu defenzivní část, tak má podle mě velkou šanci na úspěch.“

Jak dlouho jste s Lukášem Kašparem nehráli?

„Fakt hodně dlouho. Myslím, že naposledy to bylo za nároďák v Rize při Euro Hockey Challenge, kdy jsem hrál s Lukym a Jirkou Novotným. Asi šest, sedm let. Hodně jsme se těšili, když už to bylo den před Libercem potvrzené a on jel po D jedničce, tak jsme si volali. Byl to docela dlouhý hovor. Ale uvěřil jsem tomu až ráno před zápasem. Dodalo mi to hodně sebevědomí a klid na hokejce.“

Nemohl jste dospat z toho, jak jste se těšil?

„Já se vlastně těším od začátku sezony na všechny kluky. Budu to klidně znovu omílat dokola, ale je tady výborná parta, i když se nám v poslední době nedařilo. Pořád to chce chodit do kabiny pozitivně naladění, tvrdě pracovat a výsledky se dostaví. Po Liberci se může do dvanácti slavit, ale pak je nový den a je třeba se připravit na další zápasy.“

SESTŘIH: Litvínov - Liberec 6:2. Chemici rozstříleli Bílé Tygry, po návratu se trefil Kašpar 720p 360p REKLAMA