Pechovi ukradlo video regulérní gól! Nepochopitelné, kroutil hlavou

Začněme spornou situací z 56. minuty, asi jste počítal s gólem, viďte?

„Jasně, hned po té akci jsem totiž věděl, že byl puk v brance. Radoval jsem se, potom jsem byl ale v šoku. Vyhráli jsme, takže mi to až tak nevadí. Ve 21. století je to ale k pozastavení. V Třinci takový gól platil, tady ne. Takový je život, mrzí mě to. I sám Novas (brankář Filip Novotný) říkal, že to byl jasný gól. Teď si to musí vyřídit pánové tam nahoře.“

Byl jste si okamžitě jistý, že puk přešel celým objemem čáru?

„Ano, byl jsem v tu chvíli v dobrém úhlu a přesně jsem viděl, že puk byl za čárou. Novas tam máchl rukou a vytáhl ho lapačkou ven. Jasný gól.“

S gólmanem Novotným se dobře znáte. V první třetině váš však škaredě bodnul holí. Stihli jste se o tom už pobavit?

„Až po zápase se mi omluvil. Dobře věděl, že mě píchnul do břicha. Byl jsem naštvanej, tak jsem po něm něco štěkal. Kdyby se hned omluvil, ale on dělal, jakože nic.“

I tak jste vy na konci zápasu předvedl parádní gesto, kdy jste zrušil trest pro domácího hráče po faulu na vás. Byla to automatika?

„Přesně tak. Na buly mi chtěl zvednout hokejku a já se sám praštil svojí rukavicí do obličeje. Faul to nebyl, takže jsem to hned přiznal. Mělo by to být pro všechny samozřejmé gesto.“

Soupeře jste většinu zápasu deptali důslednou obranou. Jste spokojeni s herním projevem?

„Asi jo. Pořád si ale musíme přiznat, že nehrajeme úplně krásný hokej. Není to líbivé, ale účelné, což je dobře. Nikoho neválcujeme, hrajeme hnusný hokej, ale vyhráváme. Musíme takhle pokračovat dál, tu cestu máme jasně danou.“

Jsou to pro vás ve Varech pořád hodně speciální zápasy?

„Určitě. Strávil jsem tady krásné léta. Jediný úspěch mé kariéry se mi povedl právě tady. Moc rád na to vzpomínám, rád se sem vracím. Pořád tady mám kamarády, hlavně nestárnoucí legendu Vencu Skuhravého, se kterým se pořád špičkujeme.“

Trenér Uwe Krupp před zápasem říkal, že Karlovy Vary jsou nejlíp bruslícím týmem ligy. Pocítil jste to? Jste hodně unavený?

„Právě, že ani moc ne. Buď jsem byl tak napumpovaný, nebo prostě oni tolik nebruslili. My jsme taky dobře vyhazovali kotouče z pásma, nepouštěli jsme je do tlaku. S puky jsme se nemazlili a vyhazovali je ven. Oni se k nám pak dostávali jen hodně těžko.“

V lajně jste naskočil s mladým Lukášem Rouskem, který na první extraligovou trefu čeká už 35 zápasů. Jak vám to šlapalo?

„Docela to šlo. Je to mladý kluk, který musí ještě hodně makat. Každý den na sobě musí pracovat. Doufám, že už taky toho góla dá, dneska měl hodně šancí. Když bude pracovat, padne mu to tam.“

