Gazdův životní zápas: Po gólech jsem ani nevěděl jak slavit, smál se bek

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 31:28. Vondrka, 51:18. Vondrka Hosté: 22:01. E. Kulda, 28:01. Gazda, 34:37. Gazda Sestavy Domácí: Krošelj (Groh) – Kotvan, Pláněk, Hanzlík (A), Dlapa, Bernad, Němeček, Eminger – Vondrka (C), Klepiš (A), Skalický – Orsava, Žejdl, Šťastný – P. Musil, T. Knotek, Látal – Pabiška, Najman, P. Kousal. Hosté: J. Sedláček (Štůrala) – Freibergs, Nosek (A), Valenta, Gazda, Žižka (C), Řezníček, Ferenc – Kubiš (A), Fořt, J. Ondráček – Lakatoš, Fryšara, Honejsek – Okál, P. Sedláček, E. Kulda – Poletín, Popelka, Šlahař. Rozhodčí Hejduk, Bejček – Ganger, Malý Stadion ŠKOENERGO Aréna Návštěva 2354 diváků

Životní zápas?

„Zatím asi ano. Doufám, že se mi ale povede ještě více zápasů, třeba i líp. Momentálně to je životní zápas.“ (usměje se)

Jaký je to pocit?

„Je to super, konečně se to povedlo. Loni v juniorce jsem byl zvyklý střílet a dávat góly, letos to tam nepadalo, ale naštěstí teď hned dva. Jsem určitě spokojený, ale důležité je, že jsme vyhráli jako tým. Jsme rádi, že máme tři body a můžeme jet v klidu domů.“

Čím si vaší produktivitu vysvětlujete? Vyspal jste se dobře?

„Nevím. (usměje se) Tlačil jsem se do střelby i v minulých utkáních, měl jsem asi i trochu smůly, protože šancí jsem měl dost, ale neproměňoval jsem je. Takže teď asi přišlo i trochu štěstí.“

Na první extraligovou trefu jste se načekal až do 44. zápasu. Myslel jste na to?

„Měl jsem to v hlavě, ale zase jsem úplně nepropadal panice, protože jsem se do šancí dostával, akorát chyběla koncovka. Kdybych šance neměl nebo se mi nedařilo střílet, tak bych se cítil zase asi jinak. Tím, že jsem se do šancí dostával, tak jsem zůstával klidnej.“

První gól si do vlastní branky srazil protihráč Martin Pláněk. Jak jste to viděl?

„Nebyla tam clona, ale před brankou projel hráč a obránce si to hodil sám do kasy.“

Druhý gól už byla výstavní bomba do šibenice…

„Tam byla výborná clona od Štěpána Fryšary. Stál před brankou a jeho černá práce moc pomohla. Jinak střely od modré čáry mockrát neproletí až do brány.“

Po druhé trefě to vypadalo, jako kdybyste tomu ani nevěřil. Bylo to tak?

„Nevěděl jsem, co mám dělat. Góly moc neoslavuju, jsem spíše rád za týmový úspěch. Samozřejmě to potěší, ale přijeli kluci, trochu jsme se zasmáli a hrálo se dál.“

Jaké byly první reakce spoluhráčů na vaše trefy?

„Byly moc pozitivní. (směje se) Asi se to obrátilo, protože jsme se s Tomášem Žižkou vsadili o oběd. Ten jsem mu zaplatil, takže asi nějaká karma, že jsem mu to daroval a obrátilo se to na ledě.“

O čem sázka byla?

„Když jsme hráli doma s Vítkovicemi, tak ráno na rozbruslení přijel Tom Žižka, že jsme oba ještě nedali gól. Shodou okolností jsme měli šance oba, tak ať si o něco zahrajeme. Tak jsme se vsadili o oběd, až pojedeme někam na venkovní výjezd. Ráno to navrhl, já to přijal a odpoledne už dal gól. (směje se) Dlouho to netrvalo a vyšlo mu to. Zaplatil jsem mu oběd a na ledě se to možná projevilo, že jsem dal první gól i já. Nevím.“

Kolik vás bude první palba stát do kasy?

„Něco to bude. (usměje se) Doufám, že Onderka (Jiří Ondráček) bude milosrdný a nebude to žádná velká částka.“

V první třetině jste byly pod velkým tlakem, Boleslav ji na střely vyhrála 16:3, ale nedala gól, výborně zachytal Jakub Sedláček. Bylo hodně důležité, že jste tlak ustáli?

„Kuba je výborný celou sezonu. Jsme za to rádi, že tak chytá, že nás podrží. Trošku jsme i po cestě sem čekali, že Boleslav na nás vletí. Jsou pod nějakou dekou, takže se to snaží zlomit hned. Naštěstí jsme to přestáli a dokonce jsme mohli po první třetině i vést 1:0, ale videorozhodčí rozhodl, že gól byl kopnutý.“

O výhře rozhodla druhá třetina, ve které jste nasázeli všechny tři góly. V čem byl klíč, že vám to tak vyšlo?

„Asi vyloučení, které bylo na konci první třetiny. (Martin Látal dostal pět minut + do konce utkání za bodnutí špičkou hole – pozn. red.) Dostali jsme pětiminutovou přesilovku a věděli jsme, že z toho musíme vytěžit gól. Naštěstí se to povedlo. Tím, že Boleslav musela bránit oslabení, se celou třetinu nedostala do hry.“

Ve třetí třetině jste byly znovu pod ohromným tlakem, často jste hráli v oslabení.

„Hrálo se u nás… To taky čekáte, když Boleslav prohrává 1:3, že do toho půjdou, trochu zariskují. Mají tam šikovné hráče. Celkem se jim to vyplácelo, měli dost šancí, naštěstí Kuba zachytal výborně, zavřel to a máme tři body.“

