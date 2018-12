Piskáček: Proti Brnu nám nikdo moc nevěřil. S Plekym si chci ještě zahrát

Sparta jásala právem a zaslouženě. Nepoddala se ani ve chvíli, kdy ve 29. minutě inkasovala během 17 vteřin dva góly a spadla až na 1:3. „První třetina nebyla špatná, jen jsme měli míň ze hry, ale pak jsme Kometu přebruslili, do prodloužení se šlo zaslouženě. Dopadlo to i tam, takže paráda,“ mnul si ruce klíčový bek Sparty.

Piskáček Tomáše Plekance zná hodně dobře, což mu hodně pomohlo. „Známe se výborně, ale zase tak speciální to pro mě nebylo. V hokeji to je tak, že s někým dobu hrajete, najednou přestoupíte a druhý den jdete proti sobě. Jakmile vlezete na led, kamarádství jde stranou. Ale s Plekym jsem trénoval, vím, co dokáže, mám před ním velký respekt. Pozor jsem si dával na něj, ale i na Martina Erata,“ potvrdil Piskáček.

Kdo ví, třeba se za pár let zase potká s Plekancem v kladenském dresu. „Kéž by to vyšlo. On je starší, tak záleží, jak dlouho vydrží,“ smál se Piskáček.

