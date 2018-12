Kovář? Fakt borec na úrovni, smekl Janus. Při nájezdu ho překvapil

Asi se shodneme, že to byl hodně zvláštní zápas. Šancí si oba týmy vypracovali několik, ale hodně dlouho se na gól čekalo. Čím to bylo?

„Máte pravdu, šancí bylo dost na obou stranách. Možná jsme my brankáři měli i trochu štěstí. Byl to ale hodně těžký zápas. Strašně moc se bruslilo. Celý zápas se hrál ve vysokém tempu. A když bych ho měl nějak zhodnotit, myslím, že můžeme být i za ten jeden bod rádi.“

Taky jste ho zachránili až v závěru zápasu, navíc ve vlastním oslabení. Jste tedy i přes porážku v nájezdech rádi, jak to nakonec dopadlo?

„Z naší strany spokojenost rozhodně je. Tabulka je hodně nabitá, vyrovnaná. Každý takový bod je potřeba.“

Zápas se nesl v duchu návratu Jana Kováře do extraligy. Čekalo se, jak si někdejší hvězda Kontinentální ligy doma povede. Stíhal jste jeho výkon během zápasu sledovat i vy z branky?

„Určitě ano. Snažíme se vždycky jedním okem hledat hráče v těch lepších lajnách. Dávat si pozor na ty techničtější kluky. Hned na začátku si Kovářova lajna vytvořila šanci, ale potom jsme se myslím zvedli a hráli docela dobrý hokej. A Kovář? To je kvalitní hráč. Vidíte to hned, taky hrál v Americe a dlouho v KHL. Je velmi šikovný.“

V čem byla jeho největší síla?

„Dokázali jsme si ho celkem dobře pohlídat, ale během přesilovek rozdával nahrávky fakt dobré. Co mám k němu říct? Je to fakt borec na úrovni.“

Pohlídat během zápasu jste si to dokázali, nakonec to byl ale on, kdo rozhodl nájezdy. Čekal jste vůbec, že zakončí takhle rychlou střelou?

„Střelu jsem od něj čekal. Ale překvapil mě, že mi ji dal pod lapačku. Ale to už je bohužel ta jeho šikovnost. Takže mu musím akorát pogratulovat.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 56:13. Gerhát Hosté: 43:41. V. Němec, . Jan Kovář Sestavy Domácí: Janus (Petrásek) – Porseland, Ščotka, L. Doudera, Baránek, Romančík, Suchánek, Březák – Petružálek (A), J. Mikúš, Kašpar – Válek, V. Hübl (A), F. Lukeš – Myšák, Gerhát, Trávníček (C) – D. Tůma, J. Kloz, Jurčík. Hosté: Miltchakov (Beran) – Kvasnička, Čerešňák, Allen, Jones, Vráblík, L. Kaňák, Pulpán – Stach, Jan Kovář (A), Indrák (A) – D. Kindl, Kratěna (C), V. Němec – Straka, Kodýtek, Eberle – Kantner, Preisinger, Pour. Rozhodčí Hribik, Bjälkander – Ondráček, Špůr Stadion ZS I.Hlinky Litvínov Návštěva 5 534 diváků