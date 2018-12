Kantor mučil Hradec, ale na výhru dál čeká: Věřím, že to přijde

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 31:06. Smoleňák, 61:18. Zámorský Hosté: 52:32. T. Knotek Sestavy Domácí: Maxwell (J. Pavelka) – Zámorský, Linhart (A), Cibulskis, Graňák (C), F. Pavlík, Rosandić, Nedomlel – Smoleňák, Koukal, M. Chalupa – Vincour, Dragoun, R. Pavlík – Miškář, Bičevskis, Rákos (A) – Vopelka, Nedvídek, Bezúch. Hosté: Kantor (Groh) – Pláněk, Kotvan, Dlapa, Hanzlík (A), Němeček, Bernad, Eminger – Skalický, Žejdl, Vondrka (C) – Šťastný, P. Musil, Orsava – Pabiška, T. Knotek, Pacovský – P. Kousal, Najman, Flynn. Rozhodčí Hradil, Kika – Gebauer, Lederer Stadion ČPP Aréna Návštěva 4338 diváků

Čekání první výhru v sezoně pokračuje. Bolí, že takhle proklouzla?

„Bolí to z toho pohledu, že jsem chytal čtyřikrát od začátku a třikrát jsme prohráli 1:2. To mě štve hodně. Je to trochu složitější z toho pohledu, že nedostanu moc gólů, ale stejně nevyhrajeme. Věřím, že to ale přijde, i když teď je to frustrující.“

Přitom to vypadalo, že vy a Tomáš Knotek můžete svého bývalého zaměstnance okrást. Šancí jste pochytal dost, spoluhráč dával na konci na 1:1, což Hradcem mohlo otřást...

(usměje se) „Je fakt, že když jsem viděl, jak tam jede ze strany, věřil jsem, že gól dá. Tohle on umí trefit parádně. Zbývalo do konce 8 minut, oba týmy pak hrály spíš na remízu, aby neudělaly nějakou chybu dozadu. Prodloužení je i loterie.“

Tam jste první šanci Mountfieldu sebral. Brejk 2 na 1 zakončoval Bičevskis střelou, vy jste jen švihl lapačkou a puk v ní schoval. Měl jste ho tak přečteného?

„Bylo to přečíslení, čekal jsem, kam bude střílet, zkusil to a trochu mi lapačku trefil. Byl to normální zákrok, zase něco tak velkého bych z toho nedělal. Tím spíš, když další střela už za mnou pak skončila.“

SESTŘIH: Mountfield HK - Mladá Boleslav 2:1. Zámorský vystřelil domácím vítězství 720p 360p REKLAMA

Na rozhodující pokus Petra Zámorského jste dobře neviděl?

„Ale ne, viděl jsem dobře. Jen to trefil přesně do protipohybu, nad beton a pod lapačku. Trochu mě to mrzí, asi to byla střela, která se dá chytit. I když, to se dá říct o každé.“

Zámorský měl v zápase 4 střely, je nejproduktivnějším bekem soutěže, má formu. Dlouho jste ho držel na uzdě. Byla potřeba si hlídat, kdy je na hřišti on?

„Když byl na ledě, věděl jsem o něm, jasně. Ale Hradec má nebezpečných hráčů víc, nejde se soustředit vyloženě jen na jednoho. Je pravda, že zase několik střel měl, byl aktivní. Jen ta poslední ale bohužel prošla.“

Je bod v současné situaci, kdy se snaží nahrnout do desítky, pro Mladou Boleslav málo?

„Potřebovali bychom jich co nejvíc, určitě. Na druhou stranu, nehráli jsme úplně to, co bychom měli, takže tentokrát bod bereme, taky jsme nemuseli mít nic. Úplně dobrý dojem z utkání mít nebudeme, nebylo to takové, co po nás trenéři chtějí.

Mountfield HK - Mladá Boleslav: V přesilovce se prosadil Smoleňák, 1:0 720p 360p REKLAMA

Mountfield HK - Mladá Boleslav: Maxwell přišel o čisté konto, prostřelil ho Knotek, 1:1 720p 360p REKLAMA