Růžička a Klima opět spolu. Synové navázali na spolupráci slavných otců

Narodil se v Tampě, spolu s českým má i americké občanství a po zápasech by si radši povídal anglicky. Nicméně talentovaný útočník Kevin Klima (21 let), syn vítěze Stanley Cupu Petra Klímy, to po své premiéře v Tipsport extralize zvládl v pohodě i česky. Za Piráty Chomutov nastoupil v Třinci (Oceláři vyhráli 4:1). Naskočil v klubu, za který válel jeho děda Josef, a pod vedením Vladimíra Růžičky. Ten hrával s jeho tátou Petrem. „Dobré to bylo, podobné jako v severní Americe,“ komentoval Klima premiéru. „Tady se trochu více bruslí a hokej je techničtější. Ale dobré to bylo.“