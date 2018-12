Kovář do KHL letos nepůjde. Možná dohraju sezonu v Plzni, říká | iSport.cz

Hráče jeho kvalit a s jeho zkušenostmi by brali na západě Čech všema deseti. Kabinou mezitím prošel Jiří Novotný, mluvilo se o Tomáši Plekancovi. Potom spadl Plzni doslova z nebe Jan Kovář. V útoku mezi Gulašem a Indrákem si během dvou extraligových zápasů připsal stejný počet bodů (1+1), v nájezdech rozhodl zápas v Litvínově i čtvrtfinále Ligy mistrů proti Skelleftea.

Na ledě dostal největší prostor ze všech plzeňských hráčů. A stal se taky výraznou posilou, což bylo důležité pro tým i pro něj samotného. Zvlášť po hořké zkušenosti v zámoří a zhasnutí amerického snu.

„Musím do sebe dostat ještě trošku herního sebevědomí a herní rytmus, protože utkání zatím nebylo moc. Jsem rád, že jsem vytížený a věřím, že budu s dalšími zápasy lepší a připravenější. Musíme si taky navzájem sednout, sladit tu chemii, jak si kdo najíždí, kde se pohybuje. To pár zápasů trvá. Třeba s Milanem Gulašem se známe dlouho, ale moc jsme toho spolu nenahráli,“ připomněl Kovář.

Musel si zvykat zase na jiný hokej, zápas od zápasu to však prý bylo lepší a o reprezentační přestávce dobře trénoval. Teď půjdou utkání v rychlém sledu za sebou. Dvě kola do Vánoc, po nich tři během pěti dnů. „Jsem rád, moc jsem toho neodehrál. Na farmě to navíc byl úplně jiný sport, spousta mladých kluků, hokej nahoru dolů. Střední pásmo se mazalo, hlavně to dostat z obranné třetiny, nahodit k soupeři a vybojovat. V Evropě se víc drží puk. Po návratu to byl docela skok,“ přiznal Kovář.

„Ovšem extraliga je hodně kvalitní soutěž, najde se v ní plno kvalitních, chytrých hráčů, i když starších. Jako Hübl a Lukeš v Litvínově. Tabulka je dost zrádná, týmy mají sehrané různé počty zápasů, je to rozházené. Pravda se ukáže až na konci ledna, až se to trošku srovná. Máme pár odložených utkání, musíme toho využít,“ řekl útočník, který před zkušenou v organizacích New York Islanders a Boston Bruins působil pět sezon v ruském Magnitogorsku.

Reprezentace by byla skvělá

KHL uzavře přestupy pro tuto sezonu už 26. prosince, jinde zbývá čas do února. Kovář si nestanovil žádný termín, dokdy se rozhodne, co dál. Ale šance, že sezonu dokončí v Plzni, se podle něj každým dnem zvyšuje. „Vůbec by mi nevadilo, kdybych sezonu dohrál v Plzni. Myslím, že šance je docela vysoká. Záleží, jak se moji zástupci dohodnou s klubem,“ naznačil.

„Rusko jsem pro tuhle sezonu uzavřel, větší pravděpodobnost má Plzeň. Zůstat by pro něj bylo nejlepší, zvlášť po všem, co v minulých měsících prožil. Ovšem nechci, aby to vyznělo, že tady zůstanu a udělám si pohodu. Jsem rád, že jsem doma a že to je v Plzni, po měsících nejistoty a každodenního stresu, co bude, zase někam patřím,“ dodal ještě.

Po letech si užije české Vánoce, mohl by se vrátit i do reprezentace. „To by bylo skvělé a já bych strašně rád hrál. Nejsem ve věku, kdybych to pokládal nebo na nároďák nejezdil,“ pravil na tohle téma účastník pěti šampionátů a olympiády v Koreji.