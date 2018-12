Změna trenéra mi prospěla. Za Kýhose jsem byl frustrovaný, přiznal Knotek | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Mladá Boleslav - Litvínov: Další parádní akce domácích! Druhý gól v zápase si připisuje Tomáš Knotek, 3:0 VŠECHNA VIDEA ZDE

Vypadalo to na hladké vítězství, nakonec to ale bylo slušné drama. Souhlasíte?

„Bohužel ano. Úplně zbytečně jsme dostali druhý gól, naráz to bylo jen o jednu branku. Ve třetí třetině nám chyběla disciplína, proto jsme se pak o výsledek strachovali. Naštěstí pak Litvínov špatně střídal a my jsme to pojistili.“

Start do zápasu jste neměli dobrý, nakonec jste ale první třetinu vyhráli 2:0. Byl tohle základ úspěchu?

„Strašně nám to pomohlo. Klidně jsme přitom mohli dva tři kusy hned na začátku dostat, oni měli fakt velký tlak. První gól nás ale uklidnil. Rychle jsme přidali i druhý. Jak jsem ale řekl, nakonec to byly zbytečné nervy.“

Sezonu jste nezačal střelecky úplně dobře. V posledních týdnech vám to ale pálí, co se změnilo?

„Trenér! To je hlavní změna, která mi vážně pomohla. Jinak nevím… dlouho jsem čekal na první gól, od té doby je to lepší a lepší. Pořád ale vnímám, že ta výkonnost není optimální.“

Co všechno změnili noví trenéři? Herní styl, strategii, vaši úlohu?

„Jde to všechno ruku v ruce. Za pana Kýhose jsem moc nehrál, byl jsem frustrovaný. Noví trenéři přinesli jiný systém, který, když ho dodržujeme, tak funguje. Bohužel se nám často stává, že ho nedržíme šedesát minut, což je náš hlavní problém. To jste ostatně mohli vidět i teď.“

Dal jste dva góly, v hattricku vám zabránila tyčka. Mrzí to hodně?

„Nemůžu chtít všechno, ale mrzí mě to. Když máte dva góly na kontě a pak plno šancí, naštve to. Byla to ale moje chyba, jel jsem sám na branku, ale zazmatkoval jsem. Určitě jsem to měl proměnit.“

Vítězství vás k Litvínovu přiblížilo na jediný bod. I z tohoto pohledu je to hodně důležité vítězství, že?

„Jasně, koukáme nahoru, ale taky pod sebe. Tohle jsou opravdu zápasy o šest bodů.“

