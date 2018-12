Růžička: Odjezd kouče Varadi? Není to problém, musíme s tím umět žít | iSport.cz

Bláznivý zápas s dobrým koncem pro vás?

„Jo, prodloužení bylo zajímavé. Hodně šancí na obou stranách, nakonec to vyšlo tak, že jsme dali gól my. Jsme za to šťastní.“

Nedáš – dostaneš? O pár vteřin dřív na druhé straně cinklo břevno po úniku Lakatoše...

„Abych řekl pravdu, byli jsme trošku domluvení, že to necháme tři na dva a vyzkoušíme, jestli to vyjde. (směje se) Občas vymýšlím, ale teď jsem dopředu věděl, že vymýšlet nebudu a hned půjdu do bekhendu. Gólman byl zalezlý a led ideální nebyl, takže jsem rád, že to vyšlo.“

Utkání mohlo dopadnout jakkoli, souhlasíte?

„Zlín hrál velmi dobře, my jsme tam měli v obranném pásmu pasáže, kdy nás podržel Šimon (Hrubec). Jemu můžeme děkovat, že jsme tady uhráli nějaké body.“

Ten vlažnější začátek byl způsobený pauzou?

„Určitě, protože deset dní jsme nehráli zápas a než nastartujeme motory, chvilku to trvá. Ale není to výmluva, to tak prostě je. Bylo tam z naší strany moc přehrávání, vytýkali jsme si, že málo střílíme. Chtěli jsme hrát až moc pěkný hokej.“

Zlín vám jako soupeř moc nesedí, že? Bilanci jste s nimi neměli dobrou...

„To nevím, ale oni hrají doma dobře. Jsme rádi, že jsme to utnuli. Věřili jsme si na ně, ale musím říct, že Zlín pod novým vedením hraje trošku jinak. Předvádějí pěkný hokej, žádného zanďoura.“

A co váš první gól, kdy vám to Martin Gernát parádně nahrál před prázdnou. Nacvičená věc?

„Ne, vůbec! (směje se) Já jsem se Geryho ptal, jak to udělal, ale nějak to prostě vyplynulo ze hry. Hodil mi to bekhendem a přistálo mi to přesně na hokejku.“

Trenér Václav Varaďa je s dvacítkou v Kanadě, byli jste ve spojení třeba během přestávek mezi třetinami?

„Ty bláho, to nevím. My hráči jsme žádné zprávy neměli, ale kluci trenéři spolu samozřejmě komunikují. Jsme rádi, že jsme vyhráli i pod Zádou (koučem Markem Zadinou).“

Žádný problém bez hlavního, jo?

„Problém? Ne, už to máme zaběhlé. Víme, co máme hrát. Venca odjel a my s tím musíme umět žít.“ (usmívá se)

Jak je důležité, že jste hned po pauze najeli na vítěznou vlnu?

„Moc, protože nálada je pak hned jiná. Všechno je lepší, jsme rádi, že to pokračuje.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 24:06. Nosek, 53:34. Lakatoš Hosté: 39:08. Martin Růžička, 49:17. Gernát, 60:54. Martin Růžička Sestavy Domácí: J. Sedláček (Štůrala) – Žižka, Nosek, Řezníček, Freibergs, Gazda, Zbořil, Valenta – Fryšara, Fořt, J. Ondráček – Popelka, Kubiš, Honejsek – Lakatoš, E. Kulda, Poletín – P. Sedláček, Herman, Okál. Hosté: Hrubec (Kváča) – Krajíček, D. Musil, Roth, Matyáš, Gernát, Galvinš, Kundrátek – Chmielewski, Svačina, Dravecký – Polanský, Martin Růžička, O. Kovařčík – Mikulík, Novotný, Marcinko – Roberts Bukarts, Adamský, Hrňa. Rozhodčí Hejduk, Petružálek – Hlavatý, Tošenovjan Stadion Zimní stadion Luďka Čajky