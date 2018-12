Plekanec letí po výhře za syny, do půlky února bude hrát jen za Kometu | iSport.cz

Z dosavadních čtyř utkání má na kontě dvě výhry a dva kanadské body za asistence proti Spartě a Chomutovu. Proti Plzni vyšel Tomáš Plekanec bodově naprázdno, na ledě však strávil téměř 22 minut a v závěru utkání mohl pojistit výhru Komety. „Zatím určitě nejtěžší zápas. Hráli výborně, byli nepříjemní, dotahovali nás celý zápas. Jsme rádi, že jsme to dotáhli do konce,“ pochvaloval si po zápase.

Byli jste v úvodu zápasu nažhavenější než v Chomutově?

„Jo, my jsme měli poslední dva zápasy špatné vstupy, vždycky jsme dostali v prvním střídání gól, říkali jsme si, že to nechceme zopakovat. První třetina byla od nás super, odehráli jsme ji výborně, hlavně prvních deset minut, dostali jsme se do vedení. Musíme to opakovat v dalších zápasech.“

Chystali jste se na Jana Kováře?

„Samozřejmě jsme věděli, že se vrátil. Je to výborný hokejista, ale nejen on. Museli jsme si na ně dávat pozor, nějaké šance tam měli, ale ubránili jsme je. Dali jsme proti nim gól, bylo pro nás důležité, že jsme vyhráli minizápas a dotáhli to do konce po nepříjemné prohře v Chomutově.“

Na ledě jste se s Kovářem potkávali docela často, občas jste do sebe i zajeli.

„Jo, párkrát tam něco bylo. Známe se, odehráli jsme toho hodně v nároďáku, takže určitě nějaké souboje byly. To je mezi klukama normální, já jsem rád, že jsme na vítězné straně.“

Platí to na něj?

„Byl dvakrát na trestné, takže to vyšlo, jak mělo.“

V závěru utkání jste mohl pojistit výhru Komety, ale šance gólem neskončila.

„Srovnával jsem si puk dýl, než jsem měl. Měl jsem vystřelit dřív, ale ono to tam skákalo, to se stává. Důležité je, že jsme už nedostali gól a zvládli jsme to, i když taková přesilovka by se asi měla využít. Mohli jsme zápas v klidu dotáhnout do konce.“

Cítíte se už líp na buly?

„Je to hodně o pravidlech, zvyknout si, jaký je styl. To se stává každému centrovi, ať v Čechách, nebo kdekoliv jinde. Dneska mi moc nešly, ale celkově je to lepší, je to jen o zvyku.“

SESTŘIH: Brno - Plzeň 3:2. Západočechům skončila série tří vítězství 720p 360p REKLAMA

Od prvního ledna se budou měnit pravidla, místo vykázání z buly přijde jen varování. Vítáte změnu?

„Já jsem ani nevěděl, že jsou pravidla taková. Myslel jsem si, že je tam nejdřív varování, že to je normální. Ale já jsem ta pravidla ani neznal, abych se přiznal. Bude to lepší, aspoň se hra zrychlí o pár sekund.“

Na Facebooku jste dnes zveřejnil informaci, že na Vánoce letíte za svými dvěma syny do Kanady…

„Situace je taková, jaká je. Jedu se podívat za klukama, už jsem je dlouho neviděl, těším se na ně. Víc to nemá cenu komentovat.“

Šlo o spontánní rozhodnutí, nebo jste to plánoval?

„Věděl jsem, že taková situace může nastat. Strašně se těším na kluky, chyběli mi celou dobu. Pár dní s nimi strávím, těším se pak i nazpátek zase hrát hokej.“

Kdy se vrátíte?

„Přesné datum řeším, nic konkrétního nebudu říkat.“

Jaká byla první etapa po návratu do Česka spojená s pendlováním mezi dvěma týmy?

„Jsem spokojený, těšil jsem se. Vždycky jsem si přál vrátit se na pár let, splnilo se to, zatím si to užívám. V obou týmech je neskutečná pohoda, užívám si, když se vyhrává. Pro mě teď cestování skončilo. Začátek byl takový krkolomnější, až se vrátím, tak už budu do poloviny února jen v Kometě. Cestování tam bylo, ale zase to nebylo tak hrozné. Jsem rád, že jsem začal pár zápasy, po Vánocích se můžu soustředit jen na hokej.“

Bylo znát, že se na vás soupeři zaměřují?

„Je to těžké, všichni si na nás dávají pozor, ale je to výhoda pro tým celkově. Otevře se prostor pro jiné kluky a je vidět, že spoustu důležitých gólů dávají kluci ze třetí nebo čtvrté lajny. To je to hlavní, abychom vyhrávali.“

Zdravotně se cítíte dobře?

„Jo, super, všechno se to uzdravilo. Dopadlo to postupně tak, že už se cítím dobře.“

Budete v Kanadě trénovat?

„Jo, to mám zařízené, takže v pohodě.“

S Canadiens?

„To asi ne, už mě vyhodili, tak mě nevezmou. Mám spoustu kamarádů, takže někde si na led vlézt můžu, ale led není v této fázi tak důležitý. Spíš je důležité dobře si odpočinout po sérii zápasů, potrénovat na suchu a dát tělo dohromady na rozhodující sérii zápasů.“