Will nejen o Kvapilovi: Překvapilo mě, jak snáší, že by série měla skončit | iSport.cz

Co k zápasu s Pardubicemi říct?

„Všichni věděli, že to bude extrémně těžké utkání. Pardubicím nezbývá nic jiného, než vyhrávat a myslím, že u nás odehrály dobrý zápas. Hrozně si vážím toho, že jsme to zvládli.”

Měli jste v hlavě, že jste s Dynamem předtím v obou zápasech dvakrát prohráli? (0:2 a 1:4)

„Samozřejmě, že jsme si na statistiku vzpomněli, ale že bychom nějak chodili se svěšenými hlavami, to určitě ne. Sérií je v hokeji mraky a člověk si nějakou vždy může najít… Kdybychom měli řešit všechny série, nebylo by to ideální.”

Na Pardubicích ale nebylo úplně vidět, že by zažívaly krizi.

„Nic jiného jim nezbývá. Musejí vyhrát nějaký zápas a převrátit to na svou stranu. Jsem rád, že jsme to nebyli my, kteří s Dynamem prohráli.”

Pro brankáře šlo asi o těžké utkání, že?

„Každé utkání je těžké. Celkem jsme je tlačili, v některých pasážích jsme dominovali, ale přišel rychlý protiútok… Jsem v brance od toho, abych pomohl týmu a dal mu šanci vyhrát.”

V Plzni jste vysoko prohráli (3:7), nyní doma vyhráli. Už je to relativně ohraná písnička, ale čím to, že se vám u soupeřů nedaří?

„Těžko se to hodnotí. Začátek sezony jsme hráli venku výborně, vyhráli jsme těžké zápasy… Nicméně teď v posledních čtyřech zápasech jsme totálně u soupeřů vyhořeli. Přišlo mi, že jsme tým, který chce dominovat. Naposledy jsme to zkusili, nevyšlo to a za stavu 0:4 už se těžko hraje… Přišlo mi zkrátka, že jsme jeli zkusit vyhrát a ne vyhrát.”

Mohou vás tedy srážet také vysoké nároky, které se třeba nepovedou plnit od začátku?

„Samozřejmě. Jsme tým, který chce dominovat a hrát na puku. Když nedáte jednu šanci a vzápětí dostanete dvě branky, nikomu to nepřidá. Každopádně jsem schopný dát ruku do ohně za celý tým. Věřím, že budeme makat na zlepšení a vyplatí se to.”

Série skončila Marku Kvapilovi. Co jste si říkal?

„Měl jsem hroznou radost, když Markovu druhou asistenci nahlásili. Osobně myslím, že by se na záznam měli ještě podívat. Někteří hráči si nahlašují daleko horší asistence, pokud byla alespoň trochu regulérní, mohli by jí Markovi připsat. Zasloužil si ji. Doufám, že dodatečné připsání klapne. A když ne, je to profík. Byl jsem až překvapený, jak si nedělal hlavu z toho, že by série měla skončit. Přitom jsme se dozvěděli o odebrání nahrávky v kabině, někdo to dohledal.”