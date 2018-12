Frodl po vychytání Sparty: Pořád je to pro mě TOP rival. Kovář nás zvedl | iSport.cz

Jako někdejší slávista si musel výhry nad pražským rivalem mimořádně cenit. „Těší to hrozně moc!“ vykládal po utkání.

Od první minuty jste byl v zápřahu, to je pro brankáře dobré, že?

„Ale musí chytit nejdřív ten první puk. Když se potí a nic nechytí, tak to není dobrý. (usměje se) Sparta měla nějaké střely, šance. Byl jsem v zápřahu, takže si nemůžu stěžovat.“

Jak těžký to byl zápas?

„Hodně. Skončilo to sice 5:2, ale myslím si, že to moc o utkání nevypovídá. Bylo to vyrovnané. Myslím, že jsme třetí třetinu odehráli exkluzivně, sparťané neměli tolik šancí jako v prvních dvou. Je to už kolikátý zápas, kdy nám tohle vychází. Myslím si, že to hrajeme dobře, zjednodušili jsme hru. O tom vypovídalo i to, jak Honza Eberle asi přes minutu držel puk, na sparťanech bylo vidět, že byli frustrovaní, protože se k nám nemohli dostat. Potom jsme dali do prázdné.“

Jste bývalý slávista, o to větší radost máte ze skalpu rivala?

„Těší to hrozně moc. Nebudu zastírat, že ne. Byl jsem na Slavii od tří let, takže těch zápasů proti Spartě bylo hodně, je to největší rival. Ale před zápasem jsem na to ani nemyslel, chtěl jsem vyhrát. Po něm, když jsem viděl fanoušky, kolik jich přišlo, zůstali na děkovačku, tak jsem si to moc užil. Do hlavy se mi dostalo, že to bylo proti Spartě. Možná že je to v lize největší pojem. Když jsme hráli se Slavií v první lize, každý se proti nám chtěl vytáhnout. Přijeli Pražáci… Byly u toho i nadávky. Což se ukázalo i tentokrát. Byl to ostrý zápas, vřelo to, lidi si to ale užili. A se šťastným koncem pro nás, takže skvělý.“

Kdy vám bylo nejhůř?

„Při mně stálo štěstí hodněkrát. Asi během dvou vteřin byly dvě tyče. Pak byl jeden závar, puk byl v jednu chvíli vlevo, vpravo, potom nikde. Jsem si říkal, co se děje. Naštěstí jsem měl kluky v brankovišti, kteří mi pomohli. Pak jsem se tam roztáhnul i já. Sparta hraje hodně do brány, bylo hodně tečovaných střel.“

Dýchá se brankáři lépe, když vidí, že tým začal vyhrávat?

„To je jasný. Všichni víme, jak to vypadalo, když jsme tady seděli asi před měsícem. Padaly otázky, že doma prohráváme. Teď dáváme góly, vyhráváme. Myslím si, že i fanoušci vidí, že se to zvedlo. Všichni to vidí na výhrách. I kdybychom hráli špatně a vyhrávali, je to všem jedno. Výhry jsou hlavní.“

Vnímáte, že jste si vybojoval pozici jedničky?

„Vím, že jsem chytal několikátý zápas za sebou, takže důvěru cítím. Je to příjemný, trenéři mi věří, já se cítím také dobře. Myslím si, že ty zápasy byly dobrý. Ale to nic nemění na tom, že může přijít jeden špatný zápas a všechno to může změnit. Takže to není tak, že by to bylo takhle jasně daný. Ale chytám, proti tomu nemůžu říct půl slova. Proto hokej hraju. Chci chytat, chci se zlepšovat. A hlavně chci vyhrávat.“

Jaké to je mít před sebou dvojici Jan Kovář – Milan Gulaš? Hrají ve skvělé formě…

„Jaké to je? Sakra dobrý, ne? (usměje se) Když se podíváte, že mají zápas co zápas dva body. To mluví za všechno. Hlavně díky Honzovi jsme se zvedli. Je to klišé, každý to říká. Ale je to tak. Když přijde hráč opravdu světových kvalit, na každém se to musí projevit. Víte, že máte vůdce. Guli (Gulaš) mi promine, ale taky pookřál s ním v lajně. Je to radost se na ně dívat. O tom vypovídá i to, kolik jsme s Honzou vyhráli zápasů…“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13:07. Jan Kovář, 31:26. Gulaš, 38:09. Kracík, 43:59. V. Němec, 59:45. Straka Hosté: 29:39. Klimek, 41:41. Pech Sestavy Domácí: Frodl (Miltchakov) – J. Kindl (A), Čerešňák, Allen, Jones, Vráblík, L. Kaňák, Pulpán – Indrák (A), Jan Kovář, Gulaš (C) – Stach, Kracík, Kratěna – V. Němec, Preisinger, D. Kindl – Straka, Kodýtek, Eberle. Hosté: Machovský (Honzík) – Piskáček, Delisle, Blain, T. Pavelka, Tomáš Dvořák, de la Rose, Košťálek – Buchtele, P. Vrána (C), Kudrna – Smejkal, Klimek, Forman (A) – Kumstát, Pech (A), Rousek – Pšenička, Sill, Beran. Rozhodčí Pešina, Svoboda – Pešek, Klouček Stadion Home Monitoring Aréna Návštěva 7436 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 29 18 2 2 7 89:57 60 2. Liberec 29 16 2 3 8 100:78 55 3. Mountfield 30 13 5 3 9 87:74 52 4. Brno 29 12 4 3 10 83:82 47 5. Olomouc 28 13 2 4 9 70:73 47 6. Vítkovice 30 14 1 3 12 71:75 47 7. Plzeň 27 11 4 4 8 79:60 45 8. Litvínov 29 13 2 1 13 73:72 44 9. Ml. Boleslav 30 14 0 1 15 71:73 43 10. Zlín 29 12 2 2 13 81:81 42 11. Sparta 28 10 5 1 12 79:79 41 12. K. Vary 27 11 1 1 14 76:77 36 13. Chomutov 28 6 1 3 18 64:94 23 14. Pardubice 29 5 2 2 20 59:107 21

SESTŘIH: Plzeň - Sparta 5:2. Pražané potřetí za sebou nebodovali 720p 360p REKLAMA

Plzeň - Sparta: Střela Pavelky skončila v mrštné lapačce Dominika Frodla Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného