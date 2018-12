Hrdina Hovorka dal gól o zadek: Chtěl jsem to zkusit a povedlo se | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Sparta - Pardubice: Denis Kusý v šárvátce se Zachem Sillem VŠECHNA VIDEA ZDE

Je znát po 13 porážkách teď v kabině nějaká úleva?

„Já jsem zažil teda jenom tři, ale asi ano. Kluci ale moc negativní nebyli, ovšem jsme moc rádi, že jsme to ukončili. Teď už se jenom od téhle výhry odpíchnout dál.“

Proč Pardubice dokázaly na Spartě uspět?

„Hráli jsme neskutečně obětavě, velmi dobře jsme čistili prostor před brankou a všechno podtrhl skvělý výkon brankáře Ondřeje Kacetla. Výborně jsme hráli i oslabení.“

A vy jste dal dva góly. Cítíte ten obrovský vliv, jaký jste na vývoj utkání měl?

„Vyšlo mi to, no. (usměje se) Dal jsem dva samostatné nájezdy, u toho prvního Tronča (Marek Trončinský) skvěle otočil hru a Rolas (Tomáš Rolinek) mi to dal do jízdy. Při tom druhém Rolas puk vyhazoval z naší třetiny, trochu se štěstím se mi to odrazilo zase do pohybu a dopadlo to dobře.“

Jen jste netradičně zakončoval zpoza branky...

„Chtěl jsem střílet do víka, ale nesedla mi střela a byla z toho jenom rána do betonu. Pak jsem si puk ještě přikopl a viděl, že gólman je mimo branku. V duchu jsem si řekl, že mu to zkusím dát o zadek. No a povedlo se.“

Před každým zápasem slyšíte, co máte dělat, jak má tým fungovat. Kde vidíte důvod, že až na Spartě pokyny celý tým plnil do detailu?

„Sám jsem na Spartě dřív působil a jedna věc je pravda, každé mužstvo, které proti ní hraje, se vymáčkne k úplně jinému hokeji než proti ostatním. Vyhecovali jsme se k tomu. Měli jsme dost dlouhou poradu, Spartu si rozebrali a co jsme si řekli, to plnili. Přineslo to efekt. Jednou se ty porážky musely zastavit. A je super, že se to povedlo zrovna tady.“

Teď jen nezůstat u jednoho povedeného zápasu, že?

„Právě, teď hrajeme doma s Brnem, je tam zase nějaká oslava na programu, přijde plný zimák. Doufám, že to potvrdíme i doma a uděláme radost i lidem tam.“

Navíc Kometa je v míře vyhecování to samé co Sparta, ne?

„Je to tak. I když Sparta, je Sparta.“ (usměje se)

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 30:32. Rousek Hosté: 03:05. Rolinek, 36:56. Hovorka, 52:01. Hovorka Sestavy Domácí: Machovský (Honzík) – Blain, T. Pavelka, Piskáček, Delisle, Tomáš Dvořák, de la Rose, Košťálek – Forman (A), Klimek, Smejkal – Kudrna, P. Vrána (C), Buchtele – Rousek, Pech (A), Jarůšek – Beran, Sill, Jones. Hosté: Kacetl (Hamerlík) – Mikuš, Holland, Děrvuk, Trončinský, Budík, Cardwell, Hrabal – Hovorka, Marosz (A), Rolinek (C) – L. Horký, Bubela, Kusý – P. Sýkora (A), Dušek, Skokan – Mandát, Poulíček, Perret. Rozhodčí Sýkora, Jeřábek – Kajínek, Zavřel Stadion O2 arena, Praha Návštěva 11 997 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 29 18 2 2 7 89:57 60 2. Liberec 29 16 2 3 8 100:78 55 3. Mountfield 30 13 5 3 9 87:74 52 4. Vítkovice 31 15 1 3 12 73:76 50 5. Brno 30 12 4 3 11 83:84 47 6. Olomouc 28 13 2 4 9 70:73 47 7. Ml. Boleslav 31 15 0 1 15 73:73 46 8. Plzeň 28 11 4 4 9 80:62 45 9. Litvínov 30 13 2 1 14 73:73 44 10. Zlín 30 12 2 3 13 84:85 43 11. Sparta 29 10 5 1 13 80:82 41 12. K. Vary 28 11 2 1 14 80:80 38 13. Chomutov 29 7 1 3 18 65:94 26 14. Pardubice 30 6 2 2 20 62:108 24

