Maxwell je pryč, Pavelka září. Naschvály si neděláme, říká gólman | iSport.cz

Pod Bílou věží zatím dostával víc příležitostí Američan Brandon Maxwell, ale to se může v těchto dnech změnit. Pavelkův konkurent odletěl nedávno do zámoří, kde si nechává spravovat poraněná třísla. Zpátky by měl být podle sportovního manažera Jaroslava Bednáře v půlce příštího týdne, v jakém zdravotním a fyzickém stavu se však bude nacházet, nikdo neodhadne.

Pro Pavelku ideální šance ze závětří zaútočit. „Nejprve chci říci, že mě netěší Brandonovo zranění, nikomu nic zlého nepřeju. Na druhou stranu jsem dostal prostor a snažím se klukům co nejvíce pomoci. Aby měli ve mně důvěru, to samé trenéři. Poslední domácí zápasy mi vyšly dobře, tak snad k nim přidám i venkovní utkání. Mít nulu, pak dostat šest gólů a zase nulu, to je dost zvláštní,“ usmíval se Pavelka po sobotní interesantní extraligové dohrávce, v níž Mountfield udolal Olomouc 1:0. „Já před Olomoucí musím smeknout, odehráli jsme s ní jeden z nejtěžších zápasů sezony. Olomouc má šikovné bojovné hráče, už to od nich není tak defenzivní styl jako kdysi. Hrají jednoduše, ale moc dobře. Ne náhodou jsou v tabulce nahoře,“ cenil si výkonu oponenta.

On sám v brance působil sebejistě, puky nevyrážel, perfektně četl hru. „Víc si věřím, fyzicky jsem na tom s větší porcí na ledě taky líp. Trénovat a pak chytat jen někdy, to vás spíš unaví. Ale tak to prostě je a já to tak beru. Na mně je podávat co nejlepší výkony a nic dalšího neřešit,“ pokračoval Pavelka.

Se svérázným americkým parťákem má prý neutrální vztah, jak sám líčí. Co to znamená v reálu? „O hokeji se pobavíme, což jsem ani moc nečekal. Něco se ke mně totiž doneslo, ale to taky mohly být fámy. Jsme oba profesionálové, oba chceme chytat co nejvíc, navzájem si konkurujeme, ale neděláme si naschvály. V kabině držíme spolu, občas se i podpoříme. Mimo zimák se moc nestýkáme, to však není neobvyklé. Před rokem tu byl Rybka (Pavol Rybár), ale tam byl ten vztah jiný, protože chytal o dost víc než já. Klidně jsme zašli i na oběd,“ srovnává.

Přítomnost letošního olympionika z Pchjongčchangu mu v lecčems pomáhá. Byť asi každý gólman by měl rád svoje jisté, jistá řevnivost může Pavelku vyšponovat. „Já si od něj beru přístup k tréninkům, to jak na sobě pracuje. To mi pomáhá. Vím, že musím ještě hodně makat, abych ho přechytal,“ uvědomuje si.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 49:43. Paulovič Hosté: Sestavy Domácí: J. Pavelka (D. Dvořák) – Zámorský, Linhart (A), Graňák (C), Nedomlel, F. Pavlík, Cibulskis – Smoleňák, Koukal, Rákos (A) – Vincour, Dragoun, R. Pavlík – Paulovič, Bičevskis, Miškář – Vopelka, Cingel, Bezúch – M. Chalupa. Hosté: Konrád (Lukáš) – Škůrek, Jaroměřský, Švrček, Staněk, Hlaváč, Ondrušek (A), Dajčar – V. Tomeček, J. Knotek (A), Ostřížek – Matiaško, Strapáč, Burian – Jergl, Nahodil, Holec – Mráz, Skladaný (C), Laš. Rozhodčí Bejček, Hejduk – Kis, Rampír Stadion ČPP Aréna Návštěva 5897 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 29 18 2 2 7 89:57 60 2. Liberec 29 16 2 3 8 100:78 55 3. Mountfield 31 14 5 3 9 88:74 55 4. Vítkovice 31 15 1 3 12 73:76 50 5. Brno 30 12 4 3 11 83:84 47 6. Olomouc 29 13 2 4 10 70:74 47 7. Ml. Boleslav 31 15 0 1 15 73:73 46 8. Plzeň 28 11 4 4 9 80:62 45 9. Litvínov 30 13 2 1 14 73:73 44 10. Zlín 30 12 2 3 13 84:85 43 11. Sparta 29 10 5 1 13 80:82 41 12. K. Vary 28 11 2 1 14 80:80 38 13. Chomutov 29 7 1 3 18 65:94 26 14. Pardubice 30 6 2 2 20 62:108 24

