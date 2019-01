Podnikatel Šuda chce řešit krizi v Pardubicích: Má zájem o akcie | iSport.cz

„Jako minoritní akcionáři společnosti Hockey Club Dynamo Pardubice a.s. reagujeme na vyhrocené politické a sportovní dění kolem hokejového klubu. Jsme hluboce znepokojeni současným nastavením a především politizací společnosti, která hokejový klub již delší dobu mediálně i ekonomicky poškozuje,“ uvádí Šuda v dopise, který dnes dostal primátor Martin Charvát.

Město aktuálně vlastní 73,6 % akcií Dynama. Šuda má 12 %, pak následují se svými podíly Dušan Salfický a Petr Čáslava (6,5 %), posledním vlastníkem je sdružení HC Pardubice s 1,3 %.

Jeho návrh zní, že od města odkoupí 25 % akcií. Když se pak domluví s ostatními menšinovými akcionáři, tedy se Salfickým a Čáslavou, dostal by se Šuda přesně na 50 %, společně s HC Pardubice by pak vlastnil většinu. Úspěšný podnikatel v klubu působí už od roku 2003, kdy přišel coby jeden z jednatelů firmy Moeller, která do hokeje posílala každý rok desítky milionů korun. Když společnost přešla pod amerického vlastníka, postupně dala od hokeje ruce pryč. Ale Šuda koupil pak sám podíl v roce 2012. „Narodil jsem se ve východních Čechách a na první zápas jsem jel s tatínkem v devíti letech. Od té doby klubu fandím,“ prohlásil tehdy.

Teď se nabízí, že by Pardubice zkusil zachránit, vytáhnout z bahna, kam opět zahučely pod vedením města. Před dvěma roky, kdy radnice převzala hokej, se podařilo extraligu v Pardubicích zachránit, klub uspěl v baráži, na pozici generálního manažera zůstal Dušan Salfický, městský zastupitel a minoritní akcionář. Minulou sezonu Dynamo skončilo po základní části šesté. Ale v aktuální je na tom po sportovní stránce ještě hůř než v době, kdy město koupilo většinu od Romana Šmidberského. Je jasně poslední, prohrává. Personálně jde o značně nestabilní prostředí.

„V tuto chvíli, kdy klub reálně bojuje a dále bude bojovat o přežití v nejvyšší hokejové soutěži (a tím dost možná o přežití vůbec), jsme toho názoru, že již není nadále možné, aby za této konstelace byl majoritní podíl nadále ve vlastnictví města Pardubice. V rukou politiků se klub stal nástrojem vyřizování si politickým účtů a politický vliv klubem prorůstá na všech úrovních,“ upozorňuje Jaroslav Šuda.

Navrhuje proto řešení, které shrnul do sedmi bodů:

1. nabízíme odkup 25 % akcií společnosti ve vlastnictví města

2. chceme převzít zodpovědnost za ekonomický a sportovní vývoj společnosti a hokejového klubu

3. zásadní a co nejrychlejší odpolitizaci klubu

4. nastavení etického kodexu

5. nová akcionářská smlouva reflektující nové nastavení

6. nově definovat budoucí pozici města a zajištění klíčových rozhodnutí

7. předseda dozorčí rady a předseda představenstva nebude politicky angažovaná osoba

Tyto body chce Šuda jménem minoritních akcionářů projednat v co nejkratší době.

Otázkou jenom je, jak myslí množné číslo, ve kterém celý dopis formuluje. Minoritním akcionářem a generálním manažerem totiž je i Dušan Salfický, politicky velmi angažovaný člověk. Evidentně by v dalších plánech neměl mít ve stejné pozici místo.

