Sedláček po přesunu do Sparty: Byl to velký šok. Čeká ho role dvojky | iSport.cz

Když se Jakub Sedláček do Zlína před aktuálním ročníkem vracel, podepsal smlouvu na rok. Cíl? Chytat. Hodně! V klubu, který ho pro velký hokej vychoval, si přál nabýt zpátky ztracenou zápasovou praxi. A podařilo se mu to. Z ledu prakticky neslezl. Teď to bude jiné, po odchodu do Sparty čeká 28letého brankáře role dvojky.



Libor Kašík do Zlína, vy do Sparty. Jak jste vnímal středeční gólmanský třesk?

„Hlavně to bylo celé hrozně rychlé! V úterý večer mi dal agent zprávu, že se Zlín dohodl se Spartou a mám si zabalit. Tak jsem tady.“



Takže se vás nikdo neptal na názor?

„Ne, nemám tuhle klauzuli ve smlouvě. Jen mi to bylo oznámeno.“



Jak se tedy k obchodu „o vás bez vás“ stavíte? Jste rád za změnu, nebo vás štve?

„V první řadě to byl velký šok, nečekal jsem to. Stejně tak spoluhráči a fanoušci. Neměl jsem zprávy, že se něco takového chystá. Když jsem nad tím ale přemýšlel, všechno mi to zapadlo dohromady, takže jsem vlastně rád.“

Středeční gólmanské šachy: Libor Kašík Kometa >>> Zlín Jakub Sedláček Zlín >>> Sparta David Honzík Sparta >>> Jihlava* * Honzíkův odchod do Jihlavy byl oficiálně potvrzen až v pátek

„Jak asi všichni vědí, finanční situace ve Zlíně není ideální. Z pohledu dlouhodobé spolupráce podepsali Libora Kašíka, který má tuhle sezonu hodně těžkou. Já měl představy jiné. Jednali jsme, ale obě strany se rozcházely jak ve financích, tak délce smlouvy. Měl jsem jen roční kontrakt, Libora si pojistili až do roku 2021. Prostě to do sebe zapadá.“

Máte už teď v hlavě, co bude 1. května, kdy se stanete volným hráčem? Máte pořád toulavé boty nebo bude ve hře i setrvání v Česku?

„Pořád myslím na zahraničí. Letos mi bude devětadvacet, nejsem starý. Věřím, že budu ještě aspoň deset let chytat. Teď musím čekat na šanci ve Spartě. Je tu velmi kvalitní gólman, ale věřím, že taky něco umím. Už mám něco odchytáno. Počkám, až se dostanu do brány, a budu se snažit předvést to nejlepší. Nebudu naštvaný nebo uražený. Jsem profesionál, snad se to vyplatí.“



Sportovní manažer Michal Broš řekl, že jasnou jedničkou dál zůstává Matěj Machovský. Jste s tím smířený?

„Co k tomu mám říct? Prostě musím počkat, až dostanu šanci. Do zápasu pak budu muset jít s čistou hlavou a předvést co nejlepší výkon. To je moje nejbližší budoucnost. Dva měsíce a pak případně play off.“



Do extraligy jste se ale určitě nevracel s tím, že budete leštit lavičku.

„To samozřejmě ne. Věřím ale, že se všechno bude odvíjet od výkonů. S trenéry jsem zatím vůbec nemluvil, jen jsme se pozdravili. Uvidíme, jestli si mě pozvou, sám se k nim chodit vyptávat nebudu.“ (smích)



Narovinu, jste typ gólmana, který snese roli dvojky?

„Věřím, že šanci dostanu. Sparta hledá gólmany každý rok, je to už po iksté, pořád se to opakuje. Tohle bych neřešil, jsou to takové fanouškovské drby. Vím, že se časem do branky dostanu a budu chytat. Matěj je super gólman, ale asi mě sem nebrali, abych dvacet zápasů seděl na střídačce.“

„Samozřejmě je to pořád top český klub, to se vůbec nemusíme bavit. Jsem rád, že jsem tu, je to nová zkušenost. Poznám nové lidi, organizaci, výborného kouče, který byl velmi úspěšný i jako hráč. Na to se těším. Na druhou stranu to bude krátká zkušenost, doufám ale, že co nejdelší.“„Těžko se mi to hodnotí, viděl jsem ji jen v těch dvou utkáních, jinak jsem to moc nesledoval. V zápasech se pak soustředíte na jiné věci. Zeptejte se mě za týden, to budu chytřejší.“„To je úplně stejné jako ve Zlíně. Troufám si říct, že tam byl taky nejmenší problém v brance. Nedává mi smysl, proč chtěli něco změnit, ale takový je hokejový život. V minulosti jsem měl několikrát k angažmá ve Spartě blízko. Tak teď to vyšlo, i když jsem s tím nepočítal.“„Poprvé to bylo v roce 2013, kdy jsem nakonec šel do KHL. Naposledy pak před necelými dvěma lety. Odcházel jsem z Rigy, to jsme měli k dohodě blízko, ale padlo to. Nakonec vzali Fina. Já pak šel do Hradce.“„Musím říct, že jo. Párkrát jsem sice byl docela unavený, to k tomu ale patří. Hráči s velkým ice timem se asi cítí podobně. Celkově jsem byl rád, že chytám. Důvěra, kterou jsem cítil, přemůže i tu únavu.“„Tady tyhle věci se dějí pořád. Jako by to někdo schválně plánoval. Někam odejdete a hned za pár dnů proti bývalému týmu hrajete. Samozřejmě se těším, rád bych chytal, ale nepočítám, že budu v bráně. Matěj měl minule nulu, těžko ho trenéři nechají sedět. Jsem teď v novém klubu, Zlín už mě absolutně nezajímá. Doufám, že vyhrajeme a tabulkou se budeme posouvat nahoru. Výkony i body potřebujeme stabilizovat.“

