Zaplaceno! Flemming uhradil pokuty od disciplinárky a může hrát | iSport.cz

Ujčík v pátek původně Flemmingovi vystavil do odvolání stopku za nerespektování rozhodnutí vedení soutěže. Flemming se provinil tím, že po zákroku na protihráče Milana Douderu v utkání Chomutova s Třincem 7. prosince neuhradil pokutu, která mu byla s dodatečným trestem na jedno utkání den poté vyměřena.

Zaplatit měl 10 procent ze základní měsíční odměny. Vedle toho musel přidat ještě polovinu z této částky a dokud by se tak nestalo, nesměl by zasáhnout do extraligových bitev.

Předposlední tým soutěže Chomutov čeká v pátek utkání 34. kola na ledě Pardubic, které ztrácejí na dně tabulky na Severočechy osm bodů.

Třinec - Chomutov: Krev v obličeji! Pirát Fleming po zákroku na Douderu v zápase s Oceláři dohrál