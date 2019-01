Svoboda o stíhačce Pirátů: Honit manko půl sezony není sranda, ale věříme | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Pardubice - Chomutov: Bohumil Jank pěknou střelou od modré otočil stav utkání, 1:2 VŠECHNA VIDEA ZDE

V minulých zápasech Chomutov dokázal být herně ještě lepší, nemáte ten pocit?

„Půlka zápasu od nás teď v Pardubicích nebyla vůbec dobrá, nebruslilo nám to, to je potřeba si říct na rovinu. Takže za dva body jsme rádi. Nevím, jestli jsme měli svázané ruce tím, že o něco šlo. Tedy nám jde o něco každý zápas, ale tohle bylo specifické.“

Najednou to nebyla Sparta, nebo Kometa, kde od vás body nikdo moc nečekal, ale poslední Pardubice, kde jste i sami cítili povinnost?

„Když jsme porazili Kometu, Vítkovice hráli velmi solidní zápas s Plzní, mohli jsme jenom překvapit. Najednou tady byl soupeř kolem nás v tabulce. Musíme být ale na tuhle situaci připraveni, nad námi jsou Vary, teď je máme na pět bodů a taky si to s nimi rozdáme. To jsou zápasy, kdy se pro nás bude lámat sezona, jestli to dotáhneme, nebo ne.“

V posledních devíti zápasech jste udělali 16 bodů, sunete se blíž k týmům nad vámi. Jak bude těžké je ale dotáhnout úplně, až bude hrát roli i třeba hlava?

„Je brzo ještě o něčem mluvit, do konce základní části je devatenáct zápasů. Základ je, že tam máme kontakt. Věřím, že máme dobře potrénováno a vydrží nám kondice. Honit manko půl sezony není sranda. Zažil jsem to jednou v Plzni, kde jsme prohospodařili první čtvrtinu a až do konce sezony to honili. Stojí vás to síly, spoustu sil.“

Cítíte, že Chomutov, když se vymáčkne, manko smazat může?

„Věřím, že ano, věřím, že druhou půlku sezony nehodíme pár nepodařenými zápasy za hlavu. Doufám, že budeme mít o co hrát až do konce.“

V tuhle chvíli platí, že jste si zahrál v jedné sezoně za dva nejhorší týmy extraligy. To se jen tak někomu nepodaří. Jste docela cestovatel, ale tohle je unikát, co?

„Šel jsem do Chomutova v situaci, kdy Pardubice byly výš a krize, která tady probíhá, teprve nějak začínala. Specifická situace to určitě je, ale nestalo se mi poprvé, že bych měnil během sezony klub. Takový je hokejový život, někteří hráči se stěhují ze strany na stranu. Teď jsem v Chomutově a dám mu všechno. Samozřejmě někdy slyšíte takové ohlasy, jak najednou můžete hrát zase proti týmu, kde jsou kluci, se kterými jste hrál pár dní zpátky. Ale takový je náš život. Nechci prohrávat, takže do toho tady chci dát všechno, abych pomohl k co nejlepšími výsledku.“

Ze Slavie i Komety znáte, když se tým do poslední chvíle rve o titul a základní část je jenom o co nejlepším výchozím postavení. Jak náročný je opačný pól?

„Není to nic příjemnýho, stojí vás to strašně moc sil už z toho pohledu, že prakticky každý zápas může být zlomový. Jde vám o to, jestli se dotáhnete, nebo se utopíte. Je to těžké, vážně. Ale mám pocit, že jsme na dobré cestě. I když třeba první půlka v Pardubicích byla šílená, jenže celkově, už chvíli před Vánocemi, jsme začali hrát super hokej. I když jsme třeba prohrávali, cítili jsme, že tohle je ten správný směr, jak všechno zase nakopnout. Musím zaklepat, teď se k nám i přiklonilo štěstí, třeba na Spartě jsme dali pár sekund před koncem vítězný gól, to vám dá další porci energie. Půjdeme si za svým a věřím, že to zvládneme.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 02:27. Perret, 48:42. Machala Hosté: 14:30. Raška, 35:35. Jank, . V. Růžička Sestavy Domácí: Hamerlík (Klouček) – Eklund, Budík, Mikuš, Holland, Hrabal, Schaus, Děrvuk – Rolinek (C), Marosz (A), Hovorka – Voženílek, Ihnačák, Machala – Kusý (A), Poulíček (A), Mandát – Perret, Dušek, Koffer. Hosté: Peters (Pavlát) – Jank, Flemming, Antropov, Knot, Dietz, Valach, Trefný – Marjamäki, V. Růžička (A), T. Svoboda – Raška, Sklenář, Klhůfek – Tomica (C), Vantuch, Duda – Koblasa, Huml (A), Chlouba. Rozhodčí Kika, Nikolic – Jelínek, Brejcha Stadion ČSOB Pojišťovna ARENA Návštěva 6465 diváků