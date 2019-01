SESTŘIH: Vítkovice - Třinec 3:2. Ridera dokonala obrat, v derby rozhodl Dej | iSport.cz

Vítkovice už nastoupily bez obránce Baranky, který odešel do Brna, ale po dlouhodobém zranění se jim do sestavy vrátil jiný slovenský bek Trška. Přestože v první třetině byl Třinec výrazně aktivnější střelecky, opticky to byla ještě vcelku vyrovnaná partie. Domácí hrozili především z kontrů, ale únik Stránského ani Šidlíkův nájezd změnu skóre nepřinesl. To se povedlo naopak na druhé straně Růžičkovi, který z druhé vlny prostřelil Bartošáka střelou těsně nad ledem.

Ke střelecké i gólové převaze navíc hosté ve druhé části přidali i herní tlak. Cienciala i Dravecký si ale vylámali zuby na Bartošákovi, takže paradoxně skórovaly ve 26. minutě Vítkovice zásluhou Kucsery, který pokořil Hrubce prudkou ranou bez přípravy z pravého kruhu.

Třinečtí však byli aktivnější a po třech minutách si vzali vedení zpátky. Polanský ideální přihrávkou zpoza brány nabil Douderovi, který zavěsil pod horní tyčku.

Další gól mohl přidat Svačina, ale sólový nájezd na Bartošáka nevyužil. V závěru druhé části se Ostravským naskytla šance srovnat krok v přesilové hře pět na tři, ale tu trestuhodně promarnili. Při klasické přesilovce to ale v třetí třetině napravil Gregorc, který Hrubce překonal dělovkou od modré čáry.

Třinec v závěru mohl z brejků opět strhnout vedení na svou stranu, jenže Růžička ani Hrňa nájezdy v přečíslení nezakončili gólově. Čtyři minuty před koncem měl rozhodnutí na holi pro změnu domácí Zdráhal, ale i Hrubec jeho sólo a bekhendovou kličku zmařil.

Závěr přesto ovládly nadšeně bojující Vítkovice. Lev po akci tři na jednoho ještě trefil tyčku, ale o pár sekund později akci dohrál přesnou střelou z otočky Dej.

Hosté na poslední sekundy útočili v šesti lidech bez odvolaného Hrubce, ale krátká přesilovka už jim nepomohla.

Ohlasy trenérů:



Jakub Petr (Vítkovice): "První třetina vyrovnaná. I když Třinec nás místy přehrával a vyhrál ji 1:0, čistší šance jsme měli my, především po krásném průniku Stránského. Ve druhé třetině se nám podařilo vyrovnat, a od té doby začal tlak Třince, který vyústil gólem na 1:2. To byla rozhodující fáze utkání, oni nám v ní mohli odskočit a bylo by rozhodnuto. V závěru byly šance na obou stranách, ale my jsme byli šťastnějším mužstvem. Pro mě je důležité, že mužstvo bylo trpělivé a drželo stanovenou taktiku i za nepříznivého stavu. Cením si i velké vůle celého mužstva."

Václav Varaďa (Třinec): "Velmi dobře odehrané utkání. Jsme zklamaní, že máme nula bodů. Výkonu i nasazení si cením, Vítkovice jsme v některých fázích utkání přehrávali. Neproměňováním šancí jsme ale domácí drželi ve hře. Oni byli trpěliví a počkali si na svoje příležitosti. A ty v závěru přišly po chybách, které by se nám stávat neměly. Hráči se vydali, ale jsme na nule, to je pro nás minus toho zápasu."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 25:26. Kucsera, 47:26. Gregorc, 57:43. Dej Hosté: 12:57. Martin Růžička, 28:34. M. Doudera Sestavy Domácí: Bartošák (Dolejš) – Výtisk (A), D. Krenželok, Šidlík, Gregorc, Mrázek, Černý, Trška – Olesz (C), Lev (A), Dej – D. Květoň, O. Roman, Tybor – Kucsera, Baláž, Poletín – Schleiss, Š. Stránský, P. Zdráhal. Hosté: Hrubec (L. Daneček) – Gernát, Krajíček (C), Galvinš, D. Musil, M. Doudera, Roth, Matyáš – Hrňa, Marcinko, Martin Růžička (A) – Adamský (A), Polanský, Svačina – Roberts Bukarts, Cienciala, Dravecký – Chmielewski, M. Kovařčík, O. Kovařčík. Rozhodčí Hodek, Hejduk – Gebauer, Bryška Stadion Ostravar aréna Návštěva 9 369 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 33 19 3 3 8 116:84 66 2. Třinec 32 19 2 2 9 96:65 63 3. Mountfield 34 16 6 3 9 98:81 63 4. Vítkovice 36 19 1 3 13 93:86 62 5. Brno 35 15 5 4 11 102:95 59 6. Plzeň 32 13 5 5 9 99:70 54 7. Ml. Boleslav 35 16 1 1 17 78:80 51 8. Olomouc 34 14 2 5 13 80:92 51 9. Sparta 33 13 5 1 14 90:88 50 10. Litvínov 34 14 2 1 17 79:85 47 11. Zlín 34 12 2 4 16 91:101 44 12. K. Vary 32 11 2 2 17 87:92 39 13. Chomutov 33 9 2 3 19 78:104 34 14. Pardubice 35 6 2 3 24 67:131 25

