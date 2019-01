Bartošáka řeči o Třinci nerozhodily: Jsem ve Vítkovicích, dál neřeším | iSport.cz

Sportovní ředitel Ocelářů před derby přiznal, že jste v hledáčku Třince. Jak jste to vnímal?

„To mám moc velkou radost, že to pan Peterek řekl, ale zatím jsem ve Vítkovicích a takové věci zatím neřeším.“

Dokázal jste si udržet čistou hlavu?

„Určitě. Každý soupeř je pro mě úplně stejný. Vím, že jsou nebezpečnější do útoku než pár ostatních týmů v extralize, ale že bych se zabýval něčím takovým, co proběhlo v novinách, nebo na internetu? To určitě ne. Na to není čas.“

A umíte si představit přestup z Vítkovic do Třince?

„Říkám, tohle teď neřeším. Nyní jsem ve Vítkovicích a myslím si, že máme hodně slušně rozjetou sezonu. Co bude potom, budu řešit potom. Může to být jedna z variant, ale jak to dopadne, to ještě neřeknu.“

Jaký to pro vás byl zápas?

„Byl velice těžký. Všichni víme, jakou mají sílu směrem dopředu a jak šikovné mají útočníky. Měli hodně šancí, naštěstí se nám to vzadu podařilo ukopat jen na dva góly. A v závěru se nám podařilo trošku šťastným, pro ně tedy nešťastným gólem, vyhrát.“

První gól od Martina Růžičky jste vnímal jak?

„Snažil jsem se Růžu přečíst. Myslel jsem si, že mi to pošle do víka a tím pádem jsem nezavřel betony. Asi si přečetl skauting a ví, kam mi má střílet, kam dostávám většinu gólů. (usměje se) Trefil to pěkně. Byla tam skulinka u betonu. On to trefil a možná proto je tam, kde je.“

Chytil jste pak dva samostatné úniku Ciencialy a Svačiny ve chvílích, kdy Třinec vedl o gól. Byly to zlomové momenty?

„Zlomový moment byl to, že Růža ve třetí třetině za stavu 2:2 z přečíslení nedal gól na 3:2. Když člověk chytne nájezd v první nebo na začátku druhé třetiny, tak i kdyby to bylo 2:0 nebo 3:1, furt by to byl hratelný zápas. Kdyby Růža na konci třetí třetiny proměnil tu šanci, asi bychom těžko hledali odpověď.“

Kam vás Růžičkova střela trefila?

„Do vyrážečky. Musím říct, že to sehráli hodně rychle a já jsem se jen reflexivně přesunul a naštěstí mě to trefilo do vyrážečky. Kdyby to poslal do víka, nebo měli více času, asi bych kapituloval.“

Před vaším třetím gólem jste dvakrát trefili tyčku, jak vám bylo?

„Jak jsem to viděl, říkal jsem si, že to snad není možné! Kdyby ještě dali z nějakého protiútoku gól na 2:3, asi bych se vyloženě, víte co… Jsem rád, že nám to tam potom padlo, i když trochu haluzácky. Jejich obránce si to tam, myslím, shodil sám. Po dvou tyčkách jsme si ten gól zasloužili.“

V předchozích zápasech s Třincem jste v aktuální sezoně dvakrát prohráli a začali tím sérii neúspěchů. Chtěli jste tomu zabránit?

„Pamatuji si, že jsem s Třincem naposledy vyhrál asi v roce 2016, když jsem se zrovna vrátil z Ameriky. To bylo snad poslední mistrovské utkání se mnou v bráně, které jsme vyhráli. Snažil jsem se soustředit na to, ať konečně vyhrajeme. Černou sérii, která by nastala, jsem v hlavě neměl. Slyším to poprvé.“