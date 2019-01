Kometa expres podruhé v akci! Pojede do Vítkovic a poveze 1000 osob | iSport.cz

O jízdenky byl mimořádný zájem, mimo jiné se o ně losovalo i na předchozích pěti domácích zápasech Komety. Takže i pro tento mimořádný vlak platí to, co pro většinu utkání v DRFG areně: je vyprodáno.

Modrobílý expres bude mít 15 vagónů a pocestuje v něm kromě zhruba tisícovky fandů včetně dvou stovek dětí také celý tým. Poprvé takto pojede na zápas Komety i navrátilec z NHL Tomáš Plekanec. "Je to skvělá myšlenka, která přitáhne spoustu pozornosti. Není to jen sportovní téma, ale i společenské. Navíc může ke sportu přitáhnout další děti. Je vidět, že to v Kometě funguje správným směrem," citoval klubový web dlouholetou oporu Montrealu Canadiens.

Naopak Martin Zaťovič si takovou cestu vyzkoušel už před Vánocemi v roce 2017, kdy jeli Brňané do pražské O2 areny na zápas se Spartou. "Bylo to famózní, jen jsme tehdy na Spartě nevyhráli. Nyní to musíme napravit, aby cesta domů byla příjemnější," řekl člen elitní formace Komety.

Výjezdy Kometa expresu do Prahy a Ostravy nejsou náhodné. Obě tato města disponují moderními multifunkčními halami, která naopak Brnu chybí. "Byl to smutný podtext toho, že Brno takovou halu nemá a potřebuje ji," nechal se tehdy po cestě do Prahy slyšet majitel klubu Libor Zábranský.

Nové vedení města v čele s primátorkou Markétou Vaňkovou (ODS) má výstavbu multifunkční haly na místě stávajícího velodromu v těsném sousedství BVV ve svém programu.