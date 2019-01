Tajemství 4. nuly Frodla? Slyšel jsem fanoušky řvát, tak jsem si sedl | iSport.cz

Čisté konto jste uhájil v předchozím utkání v Olomouci, proti Hradci Králové znovu. Kdy jste to měl těžší?

„Hradec měl o něco víc šancí, zvonily tam nějaké tyčky, na druhou stranu kluci nedovolili dorážky, když ze mě něco vypadlo. Určitě mi tedy pomohlo štěstí a výborná práce spoluhráčů.“

V první třetině nastala situace, kdy nastřelený puk zůstal ležet před čárou za vámi. Nebyl tam nikdo, kdo by ho dorazil, takže jste si ho stihnul všimnout a zasáhl…

„Vyletělo to od mantinelu, já toho moc neviděl. Trefil mě přímo nad beton, kde je hluché místo. Popravdě, slyšel jsem lidi řvát, možná díky fanouškům jsem si sednul na pr*el, pardon na zadek. A zvládli jsme to. Ale takových závarů, kdy jsem měl štěstí, tentokrát bylo plno....“

Plzeň - Mountfield HK: Pour po příhrávce od Kracíka umístil puk přesně do sítě, 4:0

Těsně před koncem první části Plzeň otevřela skóre. Dá se říct, že to předznamenalo zlom v průběhu zápasu?

„Ten gól jsme dali asi 15 vteřin před koncem, to druhému týmu úplně nepomůže. Vojta Němec je neskutečný plejer. Dal tenhle gól, pak ještě jeden, na konci ještě dostal probíhačku a uspávačku do hlavy. Ale abych se vrátil, ještě klíčovější než ten první byl gól na 2:0. Hradec do půlky zápasu kousal, potom jeho hráči trošku odpadli a tolik šancí už neměli.“

Trenéři označili první třetinu z vaší strany za nepovedenou. Dělo se něco v kabině?

„Jestli myslíte nějakou bouři, tak to ne. Dvakrát nás ale nepochválili, řekli, co se jim nelíbilo. My sami jsme taky věděli, že výkon nebyl úplně ideální. Pak už jsme hráli dobře.“

Nemohla se projevit únava po Lize mistrů?

„Za sebe musím říct, že ne. Ve středu jsme měli volno a nabrali síly, trošku jsme vypnuli. Ovšem pokud jde o mě, cítím se dobře, takže pohoda.“

V poslední době chytáte všechny zápasy, nechtěl byste si vzít někdy volno zase?

„Třeba bych o to mohl požádat, ale nevím, jak by to dopadlo. (směje se) Já spíš chci udělat všechno proto, abych v bráně zůstal dál.“

Plzeň - Mountfield HK: Kracík našel Němce, ten se trefil naprosto přesně pod horní tyčku, 3:0

Plzeň - Mountfield HK: Úplně volný Kratěna dopravil puk do odkryté klece, 2:0

Plzeň - Mountfield HK: Němec pohotovou dorážkou překonal Maxwella, 1:0

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 19:46. V. Němec, 26:50. Kratěna, 41:57. V. Němec, 57:49. Pour Hosté: Sestavy Domácí: Frodl (Miltchakov) – Pulpán (A), Čerešňák, Allen, Jones, Vráblík, L. Kaňák, Kvasnička – D. Kindl, Jan Kovář (A), Gulaš (C) – Straka, Kodýtek, Eberle – V. Němec, Kracík, Kratěna – Pour, Preisinger, Kantner. Hosté: Maxwell (J. Pavelka) – Linhart (A), Zámorský, Cibulskis, Graňák (C), Rosandić, F. Pavlík, Nedomlel – Smoleňák, Koukal, Paulovič – Lessio, Cingel, Vincour – Miškář, Bičevskis, M. Chalupa – Rákos (A), Dragoun, Vopelka. Rozhodčí Šír, Pavlovič – Jindra, Zíka Stadion Home Monitoring Aréna Návštěva 5359 diváků