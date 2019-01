Pardubický talent Koffer dráždí mazáky: Občas řvou, že mi urvou košík | iSport.cz

Pardubický klub teď prožívá hodně těžkou dobu. Přesto ale přichází to natěšení sedmnáctiletého hráče, že se před ním najednou otevřela extraligová vrata?

„Pro mě osobně, pro moji kariéru, je to samozřejmě skvělá věc. Bohužel jsme ale v tabulce tam, kde jsme. Poslední, všichni to dobře víme.“

Na jednu stranu se plní osobní cíl, na druhou se tým trápí. Doléhají klubové potíže i na vás?

„Každého se to dotkne. Na týmu je taková deka, je to hrozně těžké. Ale mám takový pocit, že se to pomalu zlepšuje, pomalu se blížíme k tomu, že urveme nějaké vítězství.“

Když tým válčí v sestupových vodách, většinou posílá do akce ty nejzkušenější hráče. Nepřekvapilo vás, že přišla šance pro teenagera?

„Připravený jsem na to rozhodně nebyl. Když jsem měl jít nahoru, pan trenér v juniorce mě dal do čtvrté lajny. Byl jsem v tu chvíli naštvaný. Vůbec jsem nevěděl, že půjdu do A týmu. Když mi to řekli, byl jsem strašně šťastný. Snažím se prodat to nejlepší, co ve mně je, chci hrát dobře, přispět něčím, abych byl pro ostatní platný. Snad se mi to daří a zůstanu tady co nejdéle.“

SESTŘIH: Pardubice - Třinec 2:5. Oceláři přejeli Dynamo a jsou první 720p 360p REKLAMA

V akci působíte docela drze. Tohle je váš styl, že rád štvete hráče soupeře?

„Mám to rád, dohrávám souboje. Starší protihráči na mě někdy řvou, že mi urvou košík, ale mně to nevadí.“ (usměje se)

Za dráty jste v bezpečí, ne?

„Asi jo, ale když mi košík zmáčknou, tak to občas bolí. Ještě mi košík nikdo neurval.“ (usměje se)

Vyhrožují mazáci takhle často?

„Zkouší to, jsem mladej, snaží se mě nějak rozhodit. Ale nevadí mi to, mám fakt rád, když na mě takhle pokřikují.“

Když hrál první zápas v extralize Filip Zadina, vyprávěl, jak na něj byl naštvaný „pan Pilař“ z Hradce. Už jste nějakého pana hokejistu taky takhle vytočil?

„Jednoho nemám. Dojedu k bráně, snažím se zabrzdit před gólmanem a moc se nedívám, kdo je kolem mě. Všem na ledě tykám, všichni jsme hokejisti, tak to takhle taky beru.“

Je důležité nemít respekt příliš velký?

„Jasně, ale zase nemůžete hrát úplně bez respektu, stojí proti mně hokejisté, kteří něco dokázali, takže si úplně všechno dovolit nemůžu.“

Co vám zatím extraliga ukázala, že byste měl zlepšit?

„Rozhodně abych se udržel víc na puku a dlouhodobě musím nabrat nějaká kila. A pak taky bych měl dávat nějaké góly. Ale hlavně bych si přál, aby sezona pro nás dopadla dobře, to je stěžejní věc. Snažíme se všichni, jen vám nepovím, co tomu chybí. Gól o nohu? Nějaký odraz? Možná. Potřebovali bychom něco, co nás nakopne.“

Mladších hráčů je v týmu o hodně víc než na začátku sezony. Začal i ve vašich očích nějaký konkurz na nové pardubické jádro pro příští sezony?

„To byste se měl jít zeptat spíš trenéra. Ale asi o tuhle pozici bojujeme, možná se to tak dá říct. Nevím, co bude dál, ale rozhodně bych za áčko hrál rád.“

Na ledě jste s prvním týmem i s juniory. Jak vlastně stíháte školu?

„No, v pondělí tam konečně skočím. Chodím tam i po tréninku odpoledne, dopisuju písemky, teď na konci pololetí toho nebylo úplně málo. Ale zvládl jsem to všechno. Uvidíme, co dál.“

Prý nejste úplně špatný student, říká se, že na základce jste byl jedničkář...

„Úplně samé teda určitě nebyly, pár jich tam bylo. Jinak se nebojte, taky vím, co je pětka, taky jsem ji někdy slíznul. Na základce to ale bylo v pohodě, to je fakt. Jen na střední, jak jsem ve větším zápřahu i v hokeji, toho je víc. Moc času na učení není. Ale poperu se s tím.“

S čím se perete teď?

„Matika, pokud nejste vyloženě génius, je těžká asi pro každého, pak čeština. A taky zdravověda.“

Zdravověda?

„Studuji lázeňství a masérství na anglickém gymnáziu, takže tam tyhle věci máme.“