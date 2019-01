Rákos z Hradce zlomil čekání na gól: Najednou do sebe dostanete adrenalin | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Mountfield HK - Vítkovice: Bartošák nezareagoval na střelu Pavlíka od modré a bylo to 2:0 VŠECHNA VIDEA ZDE

Vypadá to, že vás to kouzlo zápasů mezi Třincem a Vítkovicemi nepustilo, co?

„Trochu mi to hlavou taky blesklo, že by to tím ocelářským derby mohlo být. (usměje se) Ale ne, jsem hlavně rád, že je to za mnou, čekání na gól je pryč. A teď snad přijde nějaké zlepšení. Čekal jsem celou čtvrtinu, než mi to tam zase spadne. Škoda, že s Vítkovicemi nehrajeme častěji.“

Vstřelil jste gól, který Patrik Bartošák asi moc nedostane. Myslíte, že podcenil střelu z velké dálky, nebo neviděl?

„Někdo z našich kluků před ním stál, takže asi spíš moc neviděl. Hlavně jsem si dával pozor, abych netrefil prvního hráče před sebou. Byl to nakonec dobrá výška, že puk šel přímo nad beton a pod vyrážečku.“

Byl vás pak plný led. Tolik jste ten gól pro nějakou pohodu potřeboval?

„Každému to pomůže. Najednou dostanete do sebe takový ten zdravý adrenalin. Šancí jsem měl celou dobu docela dost, o to víc mě štvalo, že jsem nic nedokázal proměnit. V každém zápase přišly dvě tři příležitosti. Jenže když je nedáte, sráží vás to akorát dolů.“

Mountfield HK - Vítkovice: Rákos nahodil kotouč před Bartošáka, kotouč zaplachtil až do brány, 1:0 720p 360p REKLAMA

Hodně jste přemýšlel, jestli je potřeba něco změnit?

„Hlavou se mi honilo hrozně moc věcí, co mám udělat jinak, co změnit. Nakonec jsem si ale řekl, že klíčové je, abych se zaměřil na střelbu víc v tréninku, že to není hokejkami, ani bruslemi.“

Tohle jsou už zkušenosti, že hráč hledá problém v první řadě u sebe?

„Nevím, jestli zkušenosti, každý to má jinak. Někdo si hokejku obalí černou páskou místo bílé a věří, že mu to pomůže. Takhle to já ale prostě nemám.“

Hradec vyhrál z 20 domácích zápasů 17. Cítíte, že tohle je váš hrad?

„Těší nás to, že doma se hraje dobře. Ale zároveň víme, že by byla potřeba, abychom vozili víc bodů z venku. Tam musíme ještě zapracovat.“

SESTŘIH: Mountfield HK - Vítkovice 3:1. Hradec vyhrál na domácím ledě posedmé v řadě 720p 360p REKLAMA

Mountfield HK - Vítkovice: Tyč! Schleiss z ideální pozice pouze rozezvučil brankovou konstrukci Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 14:58. Rákos, 32:05. F. Pavlík, 55:46. Lessio Hosté: 39:39. Kucsera Sestavy Domácí: J. Pavelka (Maxwell) – Zámorský, Linhart (A), Graňák (C), Cibulskis, F. Pavlík, Rosandić, Nedomlel – Smoleňák, Koukal, M. Chalupa – Vincour, Cingel, Lessio – Paulovič, Bičevskis, Miškář – Vopelka, Kukumberg, Rákos (A). Hosté: Bartošák (Dolejš) – D. Krenželok, Výtisk (A), Gregorc, Šidlík, Trška, Mrázek, Černý – Dej, Lev, Olesz (C) – Tybor, O. Roman, D. Květoň – Szturc (A), Poletín, Kucsera – P. Zdráhal, Š. Stránský, Schleiss. Rozhodčí Petružálek, Pešina – Ondráček, Špůr Stadion ČPP Aréna Návštěva 4830 diváků